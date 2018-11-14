Банк «Капремонт» - несите ваши денежки

Фонд капитального ремонта в Волгоградской области, вместо того, чтобы качественно заниматься своей непосредственной деятельностью, решил получить доход от сотрудничества с банком. Если дело так пойдет дальше, не исключено, что он отправится делать ставки в казино.

Попечительский совет регионального Фонда капремонта одобрил решение правления о размещении на банковский депозит 703 миллионов рублей. Это «временно свободные» средства, которые фонд содрал с волгоградцев в виде взносов, но тратить не успевает, а поэтому решил распорядиться ими по-хозяйски – получить процент с размещения денег на депозите. Какой (чей?) банк получит столь лакомый куш, в фонде не сообщают. Как не известен и процент по депозиту. Сообщено лишь о сроке размещения – с 25 декабря по 28 февраля следующего года.

Итоги работы регионального фонда капремонта, из которых можно будет делать выводы об эффективности и продуктивности его работы, должны быть подведены к концу года. Сейчас известно, что за 2018-й год намечено было отремонтировать порядка семисот домов, и что из региональной программы были исключены 40 многоквартирных домов в связи с дополнительными изысканиями и признанием степени их износа более 70%. Дома были настолько ветхими, что ремонтировать их не было смысла.

Ответ на вопрос, почему деньги, которые платят наши добросовестные граждане, не расходуются по прямому назначению – на работы по ремонту, а кладутся в банк, ясен. Ремонтники не поспевают их осваивать. Непонятно только, если не успевают потратить по прямому назначению, почему со следующего года сумму взноса увеличили? Напомним, с 1 января 2019 года она будет составлять 6,13 рубля с каждого квадратного метра, которому накинули ещё 23 копейки. Вроде бы, не так много, но в масштабах метража миллионного города, как в попугаях, это уже деньги огромные. Любой банк с удовольствием возьмется их похранить. А там, может случиться, как с деньгами пенсионного фонда. Или с ишаком, или с падишахом что-нибудь произойдет.