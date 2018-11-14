КПРФ не вынесет вынос Ленина
14 ноября 2018, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]
Инициатива одного из депутатов Законодательного собрания Ленинградской области вынести из мавзолея на Красной площади тело вождя мирового пролетариата Ленина и предать его земле к 100-летию политика в 2024 году глубоко оскорбило российских коммунистов.
Вместо Ильича в мавзолее предлагается разместить восковую или резиново-полимерную копию вождя. А захоронить Ленина следует согласно его собственному завещанию на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге, рядом с матерью. Но в партии эту инициативу восприняли с обидой. Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков назвал её бессовестной и бредовой.
Между тем коммунистический аттрибут недёшево обходится налогоплательщикам. Некоторые экстремалы предлагали сделать вход в мавзолей платным, либо передать тело партии, чтобы она возила его по всей стране на бронепоезде. Коммунисты же считают тело Ленина и так погребённым согласно советским и российским законам - оно расположено на глубине 4,5 метра под землёй.
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