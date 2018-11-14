Работу фонда ЖКХ продлят на 7 лет

Также изменится дата признания жилья аварийным - с 2012 года (как сейчас) до 1 января 2017 года. Как рассказал депутат Госдумы Анатолий Литовченко, парламентарии проголосовали за принятие этого проекта закона в 1 чтении единогласно.

- За годы работы Фонда проделана большая работа по всей стране, однако полностью ее решить не удалось, - уточнил депутат Госдумы. - Только на расселение южноуральцев сейчас необходимо около 10 миллиардов рублей.

Кроме того, после 1 января 2012 года в нашем регионе было признано ветхоаварийным еще 240 тысяч квадратных метров жилья, а 520 тысяч «квадратов» уже имеет износ свыше 70 процентов. Большинство их таких домов находятся в Копейске.