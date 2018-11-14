//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Солистка группы «Блестящие»: «Я счастливый разведенный человек»
- Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии после инцидента в метро
- В Улан-Удэ воспитательницу детсада обвиняют в издевательствах над малышами
- Ольга Шелест сменила имидж, но он не понравился поклонникам
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Работу фонда ЖКХ продлят на 7 лет
14 ноября 2018, 14:38 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Также изменится дата признания жилья аварийным - с 2012 года (как сейчас) до 1 января 2017 года. Как рассказал депутат Госдумы Анатолий Литовченко, парламентарии проголосовали за принятие этого проекта закона в 1 чтении единогласно.
- За годы работы Фонда проделана большая работа по всей стране, однако полностью ее решить не удалось, - уточнил депутат Госдумы. - Только на расселение южноуральцев сейчас необходимо около 10 миллиардов рублей.
Кроме того, после 1 января 2012 года в нашем регионе было признано ветхоаварийным еще 240 тысяч квадратных метров жилья, а 520 тысяч «квадратов» уже имеет износ свыше 70 процентов. Большинство их таких домов находятся в Копейске.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
Детские омбудсмены в регионах получат больше возможностей 12:56
Приказ: В секретную цитадель - обеспечить закон и порядок. Продолжение 10:20
Суд поддержал спортсменов. Спортпит в Челябинске уничтожен незаконно 10:01
Звезды фламенко выступили на одной сцене с уральскими танцорами 12.11 14:25
//Новости МирТесен
Александр Новиков приезжает в Челябинск 12.11 13:37
Как группа ученых нашла инвестора и сделала бизнес 12.11 13:34
В Южноуральске заработала розетка для электромобилей 12.11 11:40
//Новости СМИ2
Санкт-Петербургский тренер присмотрел пару челябинских ребят 09.11 16:54
Анатолий Литовченко: в России может начаться проект «Земский учитель» 09.11 16:45
Участники форума «Полемика» вышли предложили создать ЦИК молодежи 09.11 16:06
//Новости Redtram
Челябинская рапсодия, или Рок над органным залом 09.11 16:04
Осторожно! Грабители представляются контролёрами энергосбыта 09.11 15:47
Районы Челябинска голосуют за «реальные дела» 09.11 10:27
//Новости ADWILE
Министр экологии России посетит свалку в Челябинске 08.11 14:10
Элла Памфилова высоко оценила челябинский форум «Полемика» 08.11 13:17
Читаю словари как романы 08.11 11:12
Приказ: В секретную цитадель - обеспечить закон и порядок. Продолжение 08.11 11:03
Челябинцы смогут спеть дуэтом с Армстронгом 07.11 18:13
РМК устроила технотур для школьников Челябинска 07.11 12:33
//Новости партнеров
В Челябинске рекультивируют свалку - страна дала 3 миллиарда рублей 07.11 11:06
Опыт Челябинска в реформе МСУ перенесут на всю Россию 06.11 13:24
Дорогу в Чурилово переделает подрядчик за свой счет 06.11 13:02
"Сделано в Челябинске": Как любовь к рыбалке превратилась в бизнес 06.11 12:27
На Михеевском ГОКе смогут извлекать больше меди 06.11 11:18