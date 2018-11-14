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На почте Донбасса перепутали героев Великой Отечественной войны
14 ноября 2018, 14:36 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Вместо Павла Судоплатова донецкие почтовики на марке изобразили портрет другого легендарного диверсанта Ильи Старинова. Донецкие филателисты уже заинтересовались маркой. В ближайшее время она может войти в разряд редких из-за снятия с продажи. Изъятие тиража при подобных казусах — обычная практика.
Почта Донбасса выпустила памятный почтовый блок за номером 21. Он озаглавлен «Борцам с украинским национализмом» и включает две марки стоимостью по 40 рублей. На одной изображен Дмитрий Николаевич Медведев, на второй упомянут Павел Анатольевич Судоплатов. В борьбе с отрядами националистов оба стали знаковыми фигурами. Дмитрий Медведев был командиром партизанского отряда. Павел Судоплатов - кадровый разведчик, сотрудник ОГПУ. Он был советником в отряде Дмитрия Медведева.
С маркой Дмитрия Медведева проблем у почтовиков не возникло. Портрет, даты жизни, подпись все совпадает. Заминка возникла при упоминании Павла Судоплатова. Вместо его портрета донецкие почтовики поместили снимок Ильи Георгиевича Старинова. Он тоже один из видных участников партизанского движения на Украине. Был заместителем начальника Украинского штаба партизанского движения, и курировал диверсионную работу.
В Почте Донбасса пока отмалчиваются. Корреспондент АН обратился туда за комментарием, осторожно пояснил тему, на какую планирует пообщаться с представителем предприятия: почтовый блок за номером 21. Пока ответа на журналистский устный запрос нет.
В онлайн-магазине «Почты Донбасса» марка пока продается. Донецкие филателисты уже интересуются ею. При звонке на горячую линию памятный почтовый блок с путаницей портретов героев войны Великой Отечественной войны еще можно заказать.
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