В Керчи авария с грузовиком оставила 22 тыс. жителей без отопления

Минувшей ночью в Керчи произошла авария с грузовиком, в результате которой 22 тысячи жителей микрорайона Марат, объекты образования и колония остались без отопления, пишут «Аргументы недели-Крым».

Самосвал, работающий на строительстве подходов к железнодорожному мосту через Керченский пролив, ехал по Феодосийскому шоссе с поднятым кузовом и повредил две трубы Камыш-Бурунской ТЭЦ.

Из-за этого без тепла остались 55 многоквартирных домов, две школы – №23 и 24, два детских сада и колония, сообщили в пресс-службе администрации Керчи.

Ночью на месте происшествия работали сотрудники МЧС и ГИБДД. К утру аварийная бригада вернула трубу в исходное положение, после чего ее заполнили кипятком.

«Работы на ней ночью производить не представлялось возможным - подача тепла населению была остановлена. Работы по устранению аварии будут вестись максимально быстро. После чего теплоноситель будет заново подаваться населению», – сообщили в администрации и попросили население с пониманием отнестись к ситуации.