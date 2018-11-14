В Роспотребнадзоре рассказали об уровне заболеваемости россиян ОРВИ

В Роспотребнадзоре сегодня рассказали об уровне заболеваемости россиян ОРВИ. Согласно последней информации, в целом на территории Российской Федерации этот показатель является довольно низким.

Специалисты Роспотребнадзора также уточнили, что к настоящему моменту от гриппа привиты более 55 миллионов россиян. Как сообщает РИА "Новости", по совокупному населению превышение порога заболеваемости ОРВИ было зафиксировано только в одном субъекте РФ.

Специалисты рекомендуют без острой необходимости не бывать в помещениях с большим скоплением людей, носить маски в общественных местах, а также чаще мыть руки.