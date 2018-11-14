Детские омбудсмены в регионах получат больше возможностей
14 ноября 2018, 12:56 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Больше возможностей предоставят детским омбудсменам в регионах, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По мнению парламентария Владимира Бурматова, это позволит лучше защищать права детей.
Пакет законов приняли все фракции Госдумы в 1 чтении. В них, в частности, прописано, что детские омбудсмены будут подчиняться Уполномоченному по правам ребенка при президенте, а также получат возможность инициировать законопроекты по защите прав детей и наказании их нарушителей.
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