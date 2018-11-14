Указом президента Российской Федерации Владимира Путина космонавт-испытатель Сергей Рыжиков удостоен звания Героя России. Ему также присвоено почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Рыжикову Сергею Николаевичу – космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина», Московская область», - говорится в президентском указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Этим же указом Сергею Рыжикову присвоено почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации». Правительственными наградами были отмечены заслуги и других российских космонавтов. Инструктор-космонавт-испытатель Федор Юрчихин удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Космонавт-испытатель Олег Новицкий удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, передает RT.