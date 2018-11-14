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14 ноября в России отмечается День социолога

14 ноября 2018, 13:49 [«Аргументы Недели. Сахалин», Денис Демин ]

14 ноября в России отмечается День социолога

Этот праздник, правда, пока официально не утверждён. Социология – наука, которая рассматривает устройство и развитие общества, его структуры, раскрывая отношения и закономерности. В конце XX века широкое распространение и значительную популярность получили социологические опросы. Одной из главных целей которых является быстрое получение информации о мнениях людей, их оценках социальных явлений, а также о различных феноменах и состояниях общественного, группового и индивидуального сознания.

 Сегодня гость нашей редакции – кандидат социологических наук Артём Живаго, который занимается соцопросами и другими видами социологических исследований.

Опасная работа

­ Кто чаще всего заказывает социологические опросы?

­ Заказчики разные. Это государственные структуры, органы муниципальной власти, частный бизнес. Они заказывают исследования, исходя из своих целей и задач. Например, недавно городские власти заказали интересный опрос: изу­чалось мнение людей, которые живут в  «депрессивных» муниципальных районах, таких как посёлки Санаторный и Синегорск. Мы задавали вопросы респондентам, что они хотели бы изменить на этих территориях и планируют ли переезжать.

На государственном уровне немного другие задачи стоят, это прежде всего изучение социально-­политической ситуации, определение рейтинга губернатора, политических партий, часто про миграционные настроения задаются вопросы. Частные компании заказывают соцопросы реже, львиная их доля так или иначе связана с маркетингом, то есть это исследование поведения потребителей, предпочтений той или иной продукции.

­ Как проводятся исследования?

­ Первым толчком к тому, чтобы начать исследование, является обращение заказчика со своей проблемой, причём он не всегда может её чётко обозначить. Потом, когда уже проектируешь исследование, разрабатываешь методологию, тогда выходишь на какие­-то цели, задачи и подбираешь конкретные инструменты для проведения исследования. И следующий этап уже полевой, когда опрашиваются респонденты. Затем полученные данные обрабатываются. Сейчас для этого существуют различные программы, которые значительно упростили этот процесс и сделали его более эффективным.

­ Какие виды социологических исследований бывают?

­ Набор методов для проведения социологических исследований довольно широкий. Это могут быть телефонные опросы, изучение форумов, опросы по почте, фокус-­группы, анализ документов. Но самым востребованным и, пожалуй, самым эффективным является метод личного интервью, когда люди отвечают на вопросы анкеты. По месту проведения такой соцопрос может быть разным – на улице, в квартирах, на предприятии.  Сложно, например, проводить квартирные опросы, потому что люди попадаются разные. Многие не отказываются отвечать на вопросы, а есть граждане агрессивные, которые ведут себя неадекватно. В моей практике и в практике моих коллег бывало такое, что и с ножами кидались, и собак спускали – к счастью, всё обошлось без трагедий.

Но бывали и другие случаи, когда после проведенного интервью сажали за стол, кормили, наливали чаю, угощали пирожками, особенно хорошо к социологам относятся в сельской местности.

Цена вопроса

­ Сколько человек нужно опросить?

­ Всё зависит от пожеланий заказчика, но есть общие методологические принципы, которые отвечают на вопрос, сколько должно быть людей, чтобы считать данные репрезентативными, то есть соответствующими действительности. Формируется выборка – это часть людей, которая подлежит наблюдению. Если брать Сахалинскую область, то для того, чтобы данные были достаточно точными, нужно опросить 1000 – 1500 человек. В отдельных районах муниципальных образований можно и меньше, достаточно 400 человек. В редких случаях правительство Сахалинской области просит опросить 3 500 человек по всему региону, это достаточно большая выборка, потому что у нас довольно много населённых пунктов, и в каждом нужно провести интервью.

Отмечу, что выборка ведущих российских социологических центров при проведении национальных опросов – в среднем 1500 – 2000 человек.  Самой  распространённой и эффективной является «квотная» выборка:  нужно опросить мужчин и женщин во всех возрастных категориях. При этом важно выбрать такие места в городе, где встречаются представители разных социальных групп. Погрешность, как правило, составляет не более пяти процентов, то есть не менее 95% опрошенных людей думают так же, как представители генеральной совокупности.

­ Сколько стоит заказать социологическое исследование?

­ Как, например, формируется цена на исследования, заказчиком которых выступает правительство Сахалинской области? Сначала на аукционе формируется начальная стоимость,что-то около миллиона рублей или больше, но по мере того, как к торгам подключается большое количество компаний, они могут очень сильно сбивать эту цену. Кто меньше даст, тот и победитель, в одном случае стоимость исследования упала до 300 тысяч рублей. Сделать качественный социологический опрос в масштабах области за такую сумму, конечно, сложно. Но в одном небольшом муниципальном образовании можно провести исследование и за меньшую сумму.

Последние тенденции

­ Были ли неожиданные результаты?

­ Ну, прямо совсем неожиданных, наверное, не было. Потому что при подготовке исследования происходит формулировка гипотезы, то есть предположения о том, какое у людей может быть мнение, и чаще всего гипотеза совпадает с теми данными, которые получаешь.

Но больше всего мне нравится обрабатывать открытые вопросы анкеты, это самое интересное. Люди могут написать такие вещи, которые действительно никак не ожидаешь. Как­-то раз изучали мнение жителей области и на вопрос о самых важных проблемах человек написал, что на кладбище идёт плохая дорога и по пути тела из гробов вываливаются! Или пишут, что много ворон развелось, кто бы мог подумать, что для кого­-то это самая важная проблема.

­ А какие в основном сейчас настроения у сахалинцев?

­ Последние исследования показывают очень высокий уровень  миграционных настроений – около трети сахалинцев хотят уехать. Остальные проблемы характерны для всей страны: островитян волнуют высокие цены буквально на всё, безработица, плохое состояние дорог.

­ А почему люди хотят уехать с Сахалина?

­ Причины разные, много людей считают, что у региона нет перспектив развития, например, сложно найти работу, нет будущего для детей. Хотя, на мой взгляд, по сравнению с другими регионами у нас ситуация не самая плачевная, и эти ответы нуждаются в дополнительной проработке.

Нужно подключать качественные исследования, такие как глубинные интервью, чтобы более подробно узнать о причинах желания уехать. Можно проводить дискуссии в фокус­-группах, чтобы получить более живые ответы по поводу той или иной проблемы, здесь можно больше получить информации. Простые опросы хорошо показывают количественные распределения, но за ними не всегда видна правда.

Кроме того, я думаю, в этих миграционных настроениях есть и иррациональный момент, то есть люди сами не очень чётко осознают, почему они хотят уехать. Им кажется, что где-то, в другом месте лучше, но есть тенденция, которая показывает, что большая часть жителей Сахалинской области через какое­-то время после переезда возвращается обратно.

­ А есть положительные тенденции?

­ Да, в некоторых районах области стали меньше жаловаться на проблемы ЖКХ.  Например, в тех, где недавно были введены в строй крупные жилищно-коммунальные объекты.

­ Насколько социология помогает в решении различных проблем?

­ Она имеет разные уровни. Есть социологическая теория, есть  социологические исследования, а есть социальная инженерия – это самый высший уровень, который предполагает решение каких-то конкретных проблем. Было бы замечательно, если б социолог постоянно являлся тем проводником, который соединяет мнение общественности с деятельностью органов власти.

 

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