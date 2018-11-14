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Для чего нужны государственные архивы?

14 ноября 2018, 13:39 [«Аргументы Недели. Сахалин», Денис Демин ]

Для чего нужны государственные архивы?

В нашей жизни постоянно происходят какие­-то изменения: рождаются дети, умирают близкие люди, меняются работа и место жительства, мы строим новые дома. Все это в современном мире фиксируется на бумаге. Не все документы человек может сохранить в течение длительного времени. И здесь на помощь приходят архивы. О том, что в них хранится и чем они занимаются, рассказывает директор Государственного исторического архива Сахалинской области Сергей Чарочкин.

В единственном экземпляре

­ Какие уникальные документы хранятся в архиве?

­ Особые ценные вещи у нас обязательно проходят экспертизу, чтобы они получили данный статус. Уникальный документ – это тот, аналогов которому нет нигде, он имеет непреходящую историческую, социальную, культурную ценность. Например, из­-за своего важного содержания или просто из­-за подписи знаменитой исторической личности.

Можно отметить переданные Японией в 90­-х годах оцифрованные фильмы NHK, это крупнейшая в Японии телерадиовещательная корпорация. Среди них есть ленты о Сахалине периода Карафуто (1905­-1945 гг.), их снимали сами японцы.

Также являются уникальными метрические книги церквей острова Сахалин. Это те документы, с которыми работал ещё Антон Чехов во время своего пребывания на Сахалине, это подлинники, которые он держал в руках. В метриках легендарной преступницы­-авантюристки Соньки Золотой ручки (Софьи Блювштейн) есть автобиография с её собственноручной подписью. Не думаю, что такой документ хранится где­-то ещё.

Потом фото-документы, которые касаются военного фотографа Григория Соколова, участвовавшего в освобождении юга Сахалина от японцев. Его назначили на должность фотографа в политотдел 79­-й стрелковой дивизии генерала Батурина – той самой, которой предстояло наступать на Южный Сахалин с севера. Григорий Соколов шёл в передовых частях. По некоторым его снимкам видно, что они сделаны буквально в гуще боя, с риском для жизни. Многие видели эти фотографии, но мало кто знает, что подлинники находятся у нас.

С кино сложнее

­ На каких носителях хранятся материалы?

­ На дисках-­болванках, жёстких дисках, на бумаге, видеокассетах и киноплёнке разных форматов. Одной только киноплёнки хранится восемь тысяч единиц.

­ Кто и как может всем этим воспользоваться?

­ В любом архиве, где есть читальный зал, хранящимися документами может воспользоваться любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации. Кроме документов ограниченного доступа, касающихся государственной тайны, засекреченных документов и персональной конфиденциальной информации. Её могут предоставить только по запросу прокуратуры.

Человек пишет заявление, в котором указывает, зачем ему нужны документы, потому что архив – это всё­-таки не музей и не библиотека. Ведь цель архива – ещё и сохранить документы, и они хранятся тем дольше, чем меньше на них воздействуют физические факторы. Случается, что люди пытаются что­-то исправить в свою пользу в документах, например, дорисовать лишний год рабочего стажа. Не все понимают, что в 50­-х годах 20-­го века ещё не было гелиевой ручки и исправленный документ быстро будет признан недействительным.

­ Документы можно скопировать?

­ Если документы оцифрованы, то это возможно, если нет, то это сложнее и зависит от технических возможностей. Кто-­то просит скопировать фрагмент киножурнала, в котором человек увидел себя или родственников, но если плёнка не оцифрована, то это невозможно, просто так кусок не вырежешь.

­ Будут ли архивные материалы переводиться в цифровой формат и какой срок для этого необходим?

­ Здесь нужно исходить из принципа разумности и необходимости, потому что есть категория документов, которые касаются персональных данных, они оцифровке не подлежат. Вообще у нас в архиве 620 тысяч единиц хранения, одна единица –это том, в котором содержится от 50 до 250 листов. То есть у нас хранятся миллионы документов, всё это оцифровать можно, но в первую очередь это требует денежных затрат и времени. Для этого существуют возможности, есть фирмы на материке, которые готовы это сделать, но это стоит очень дорого. Мы сами активно занимаемся этой работой и начиная с 2014 года, когда у нас появилось хорошее оборудование, ежегодно «цифруем» десятки тысяч листов. Также в архиве есть серьёзные мощности по хранению уже оцифрованных документов. Вообще в сахалинском госархиве созданы отличные условия хранения для всех видов носителей.

Что касается киноплёнки, то с ней сложнее. Тем более что некоторые виды плёнки опасны для обращения, поэтому этот вопрос нуждается в серьёзной проработке. С видеокассетами проще, потому что сейчас в продаже есть относительно недорогие блоки видеозахвата, которые позволяют оцифровывать видео. Этот процесс понемногу идёт.

Но, вообще, не так много людей обращаются за кино­, видео­ и аудиоматериалами, в основном востребованы бумажные документы. Если кто-то хочет сделать видеофильм или радиопередачу на основе наших материалов, то он может их оцифровать за свой счёт.

А вот наш фотофонд из 25 тысяч снимков оцифрован уже почти весь, и доступ к нему получить гораздо проще. Сейчас мы закупаем оборудование, с помощью которого в читальном зале на специальной панели можно будет посмотреть газеты и фотографии в натуральную величину и выбрать ту информацию, которая человеку необходима.

Последняя инстанция

­ Откуда в архив поступает информация для хранения?

­ Из различных госструктур. Они обязаны сдавать официальную информацию на хранение. Мы проявляем инициативу и предлагаем частным лицам что­-либо сдавать в архив, а организациям расширять список документов для хранения. Раньше, кстати, с этим было интереснее. если взять старые архивные дела, которые относились к деятельности органов власти, то в них было много обсуждений, которые вели к принятию того или иного решения. Сегодня всё это унифицировалось, чаще всего в архив попадает уже готовый приказ, распоряжение, а вот информация о том, как они готовились и какие были мнения вокруг их принятий, есть не всегда. Но это во многом зависит от тех, кто формирует архивы в организациях.

­ Кто определяет, какую информацию следует сохранить, а какую нет?

­ Ну, это так же, как и у себя дома. Проводя инвентаризацию, вы решаете, что вот эту газету можно оставить, а другую выкинуть. То же самое касается и архивных документов. Если брать учреждения, то, например, какие-­то документы школ нам не интересны, потому что они отображены в документах министерства образования.

Сегодня в министерстве культуры и архивного дела существует так называемая экспертно­-проверочная комиссия, которая проводит экспертизу ценности документов. Собираются представители государственных архивов, и они оценивают, насколько необходимо или, наоборот, не имеет смысла отбирать эти документы на хранение.

­ Для чего вообще необходимо хранить эту информацию?

­ Архив – это конечная точка, последняя инстанция, в которой можно получить подлинную информацию, которая вас может обрадовать или огорчить, спасти или уничтожить. Всё, что касается приватизации, выборов, поиска родственников, обстоятельств владения имуществом, так или иначе отображено в архивных документах. Например, переселенцы, которые получали в 1945­-1946 годах в селе Троицком землю через сельсовет, сейчас имеют проблемы из­-за того, что кто-­то на этой территории получает дальневосточный гектар. И все они идут к нам за документами, чтобы было что предоставить в суде.

Масса вопросов ведь возникает и в отношениях между государствами, по границам, по имуществу, и ответы на них также можно найти в архивах. Если есть сомнения в подлинности документов, то можно провести экспертизу и станет ясно, что они никого не обманывают. Так что архивы хранят не только культурное наследие народов, но и являются основой государственности. В первую очередь мы работаем с органами власти и с учреждениями, которые так или иначе влияют на развитие региона.

 

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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