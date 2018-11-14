//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Солистка группы «Блестящие»: «Я счастливый разведенный человек»
- Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии после инцидента в метро
- В Улан-Удэ воспитательницу детсада обвиняют в издевательствах над малышами
- Ольга Шелест сменила имидж, но он не понравился поклонникам
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество
Для чего нужны государственные архивы?
14 ноября 2018, 13:39 [«Аргументы Недели. Сахалин», Денис Демин ]
В нашей жизни постоянно происходят какие-то изменения: рождаются дети, умирают близкие люди, меняются работа и место жительства, мы строим новые дома. Все это в современном мире фиксируется на бумаге. Не все документы человек может сохранить в течение длительного времени. И здесь на помощь приходят архивы. О том, что в них хранится и чем они занимаются, рассказывает директор Государственного исторического архива Сахалинской области Сергей Чарочкин.
В единственном экземпляре
Какие уникальные документы хранятся в архиве?
Особые ценные вещи у нас обязательно проходят экспертизу, чтобы они получили данный статус. Уникальный документ – это тот, аналогов которому нет нигде, он имеет непреходящую историческую, социальную, культурную ценность. Например, из-за своего важного содержания или просто из-за подписи знаменитой исторической личности.
Можно отметить переданные Японией в 90-х годах оцифрованные фильмы NHK, это крупнейшая в Японии телерадиовещательная корпорация. Среди них есть ленты о Сахалине периода Карафуто (1905-1945 гг.), их снимали сами японцы.
Также являются уникальными метрические книги церквей острова Сахалин. Это те документы, с которыми работал ещё Антон Чехов во время своего пребывания на Сахалине, это подлинники, которые он держал в руках. В метриках легендарной преступницы-авантюристки Соньки Золотой ручки (Софьи Блювштейн) есть автобиография с её собственноручной подписью. Не думаю, что такой документ хранится где-то ещё.
Потом фото-документы, которые касаются военного фотографа Григория Соколова, участвовавшего в освобождении юга Сахалина от японцев. Его назначили на должность фотографа в политотдел 79-й стрелковой дивизии генерала Батурина – той самой, которой предстояло наступать на Южный Сахалин с севера. Григорий Соколов шёл в передовых частях. По некоторым его снимкам видно, что они сделаны буквально в гуще боя, с риском для жизни. Многие видели эти фотографии, но мало кто знает, что подлинники находятся у нас.
С кино сложнее
На каких носителях хранятся материалы?
На дисках-болванках, жёстких дисках, на бумаге, видеокассетах и киноплёнке разных форматов. Одной только киноплёнки хранится восемь тысяч единиц.
Кто и как может всем этим воспользоваться?
В любом архиве, где есть читальный зал, хранящимися документами может воспользоваться любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации. Кроме документов ограниченного доступа, касающихся государственной тайны, засекреченных документов и персональной конфиденциальной информации. Её могут предоставить только по запросу прокуратуры.
Человек пишет заявление, в котором указывает, зачем ему нужны документы, потому что архив – это всё-таки не музей и не библиотека. Ведь цель архива – ещё и сохранить документы, и они хранятся тем дольше, чем меньше на них воздействуют физические факторы. Случается, что люди пытаются что-то исправить в свою пользу в документах, например, дорисовать лишний год рабочего стажа. Не все понимают, что в 50-х годах 20-го века ещё не было гелиевой ручки и исправленный документ быстро будет признан недействительным.
Документы можно скопировать?
Если документы оцифрованы, то это возможно, если нет, то это сложнее и зависит от технических возможностей. Кто-то просит скопировать фрагмент киножурнала, в котором человек увидел себя или родственников, но если плёнка не оцифрована, то это невозможно, просто так кусок не вырежешь.
Будут ли архивные материалы переводиться в цифровой формат и какой срок для этого необходим?
Здесь нужно исходить из принципа разумности и необходимости, потому что есть категория документов, которые касаются персональных данных, они оцифровке не подлежат. Вообще у нас в архиве 620 тысяч единиц хранения, одна единица –это том, в котором содержится от 50 до 250 листов. То есть у нас хранятся миллионы документов, всё это оцифровать можно, но в первую очередь это требует денежных затрат и времени. Для этого существуют возможности, есть фирмы на материке, которые готовы это сделать, но это стоит очень дорого. Мы сами активно занимаемся этой работой и начиная с 2014 года, когда у нас появилось хорошее оборудование, ежегодно «цифруем» десятки тысяч листов. Также в архиве есть серьёзные мощности по хранению уже оцифрованных документов. Вообще в сахалинском госархиве созданы отличные условия хранения для всех видов носителей.
Что касается киноплёнки, то с ней сложнее. Тем более что некоторые виды плёнки опасны для обращения, поэтому этот вопрос нуждается в серьёзной проработке. С видеокассетами проще, потому что сейчас в продаже есть относительно недорогие блоки видеозахвата, которые позволяют оцифровывать видео. Этот процесс понемногу идёт.
Но, вообще, не так много людей обращаются за кино, видео и аудиоматериалами, в основном востребованы бумажные документы. Если кто-то хочет сделать видеофильм или радиопередачу на основе наших материалов, то он может их оцифровать за свой счёт.
А вот наш фотофонд из 25 тысяч снимков оцифрован уже почти весь, и доступ к нему получить гораздо проще. Сейчас мы закупаем оборудование, с помощью которого в читальном зале на специальной панели можно будет посмотреть газеты и фотографии в натуральную величину и выбрать ту информацию, которая человеку необходима.
Последняя инстанция
Откуда в архив поступает информация для хранения?
Из различных госструктур. Они обязаны сдавать официальную информацию на хранение. Мы проявляем инициативу и предлагаем частным лицам что-либо сдавать в архив, а организациям расширять список документов для хранения. Раньше, кстати, с этим было интереснее. если взять старые архивные дела, которые относились к деятельности органов власти, то в них было много обсуждений, которые вели к принятию того или иного решения. Сегодня всё это унифицировалось, чаще всего в архив попадает уже готовый приказ, распоряжение, а вот информация о том, как они готовились и какие были мнения вокруг их принятий, есть не всегда. Но это во многом зависит от тех, кто формирует архивы в организациях.
Кто определяет, какую информацию следует сохранить, а какую нет?
Ну, это так же, как и у себя дома. Проводя инвентаризацию, вы решаете, что вот эту газету можно оставить, а другую выкинуть. То же самое касается и архивных документов. Если брать учреждения, то, например, какие-то документы школ нам не интересны, потому что они отображены в документах министерства образования.
Сегодня в министерстве культуры и архивного дела существует так называемая экспертно-проверочная комиссия, которая проводит экспертизу ценности документов. Собираются представители государственных архивов, и они оценивают, насколько необходимо или, наоборот, не имеет смысла отбирать эти документы на хранение.
Для чего вообще необходимо хранить эту информацию?
Архив – это конечная точка, последняя инстанция, в которой можно получить подлинную информацию, которая вас может обрадовать или огорчить, спасти или уничтожить. Всё, что касается приватизации, выборов, поиска родственников, обстоятельств владения имуществом, так или иначе отображено в архивных документах. Например, переселенцы, которые получали в 1945-1946 годах в селе Троицком землю через сельсовет, сейчас имеют проблемы из-за того, что кто-то на этой территории получает дальневосточный гектар. И все они идут к нам за документами, чтобы было что предоставить в суде.
Масса вопросов ведь возникает и в отношениях между государствами, по границам, по имуществу, и ответы на них также можно найти в архивах. Если есть сомнения в подлинности документов, то можно провести экспертизу и станет ясно, что они никого не обманывают. Так что архивы хранят не только культурное наследие народов, но и являются основой государственности. В первую очередь мы работаем с органами власти и с учреждениями, которые так или иначе влияют на развитие региона.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
Новая дорога на «Горный воздух» ждет гостей 13:42
Регион желает попасть в лидеры инвестиционного рейтинга 13:39
Для чего нужны государственные архивы? 13:39
Будем с молоком и мясом 11:51
//Новости МирТесен
Какие факторы влияют на наполняемость рек и вылов лососёвых 08.11 06:58
12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией 08.11 06:57
Почему Ленин раздул пожар революции? 08.11 06:57
//Новости СМИ2
С прицелом на возраст 08.11 06:56
На Сахалине определили лучших производителей товаров 07.11 22:49
Сахалинцы получили дополнительную возможность найти работу мечты 01.11 13:49
//Новости Redtram
Не карьера, а состояние души 01.11 13:48
На чем сэкономить в повседневной жизни 01.11 10:30
Между Сахалином и Хоккайдо заключено соглашение о сотрудничестве на пять лет 01.11 10:29
//Новости ADWILE
Чем живут народы Сахалина 25.10 09:22
Как спасти ребёнка от переизбытка информации 25.10 09:21
В регионе поновому будут платить за вывоз твёрдых бытовых отходов 25.10 09:20
Областные власти посетили Курилы 25.10 09:20
И зубы здоровы, и деньги остались 25.10 09:19
Электромонтёра, получившего сильный удар током, поставили на ноги 18.10 10:27
//Новости партнеров
Островная делегация приняла участие в форуме «Россия – спортивная держава» 18.10 10:26
Магистры аквакультуры 18.10 10:25
Как новые технологии облегчают жизнь современного человека 18.10 10:25
В регионе строятся новые дороги и ремонтируются старые 18.10 10:24
Баскетбольный «Восток-65» провёл свои первые матчи 18.10 10:21
Гостиницы уже готовы 11.10 09:13