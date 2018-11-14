35 миллионов из бюджета подарил глава Росимущества на забаву своей жены

Международная правозащитная организация Transparency International обратилась в Генпрокуратуру РФ. Они обвиняют главу Росимущества Дмитрия Пристанскова в коррупции, правда официально это звучит как «конфликт интересов».

Нет, никто не отрицает, чиновники тоже мужчины. Они могут жениться, завести детей, а потому влюбиться в красоток-моделей или актрис и бросить к их ногам все, даже миллионы бюджетных денег. Лишь бы душенька любимой женушки была довольна! Сначала глава Росимущества, а по совместительству член попечительского совета Фонда кино, Дмитрий Пристансков подарил свой второй жене актрисе Анне Песковой продюсерскую компанию «2Д Целлулоид». А потом обеспечил ей финансирование. Точнее деньги-то на новые фильмы дали из бюджета в качестве безвозвратной субсидии.

Не известно, много ли россиян посмотрели 3 фильма жены Пристанскова «Хороший мальчик», «Счаcтье mot» и «Энский робинзон», но государственных денег на них ушло не мало. Только картина «Хороший мальчик» обошлась бюджету в 35 миллионов рублей. «"Энский Робинзон" компании "2Д Целлулоид" получил поддержку фонда на безвозвратной основе. Пристансков участвовал в заседании попечительского совета, хотя явно был заинтересован в поддержке этого проекта", - говорится в заявлении правозащитников.

Сам глава Росимущества отрицает все обвинения. Он заявил, что не участвовал в голосовании на заседаниях попечительского совета Фонда кино по проектам кинокомпании ООО "2Д Целлулоид", сообщая каждый раз о конфликте интересов. Однако он участвовал в голосованиях против конкурентов. Да и остальные члены Фонда, прекрасно понимали и знали, как нужно проголосовать «правильно». Например, как пишет популярный Telegtam-канал за поддержку проектов Анны Песковой на совете режиссер Фёдор Бондарчук получил долю от бюджета фонда, а это без малого 4 миллиарда.

Дмитрию Пристанскову 41 год, он окончил Санкт-Петербургский государственного университета по специальности «юриспруденция», одним из его преподавателей был Дмитрий Медведев. Пристансков работал в прокуратуре, в адвокатском бюро, которое возглавлял однокурсник президента Путина., а затем были – Росимущество, «Норникель» и снова Росимущество, но уже в качестве руководителя. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством II степени» лично президентом России. Был женат на владелице сети салонов красоты Юлии Татарской. От этого брака есть дочь Софья.

Что касается его «конфликта интересов» Пристанскова, правозащитники считают, что чиновник был обязан сообщить о своей личной заинтересованности в Правительство или Министерство культуры. «Если он этого не сделал, то согласно п. 4 ст. 27 закона 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" суд может признать недействительными все контракты на получение субсидий связанными с Пристансковым компаниями. При этом заинтересованное лицо или несколько лиц будут нести ответственность перед НКО в размере причиненных ей убытков», - говорится в расследовании.