Владимир Бурматов помог спасти краснокнижную птицу
14 ноября 2018, 11:25 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Редкого лебедя с подбитым крылом в течение полутора часов ловили на озере Увильды спасатели. Птицу помог спасти депутат Госдумы Владимир Бурматов.
Накануне местные жители слышали выстрелы охотников, а на днях увидели, что вместо полюбившейся стаи лебедей на озере Увильды осталась всего одна птица. На запрос орнитологи ответили, что согласование поимки редкого краснокнижного вида уйдет не меньше месяца, однако озеро уже начало покрываться льдом. Южноуральцы обратились к парламентарию.
Владимир Бурматов тут же подключил Минэкологии региона и выбил разрешение. На поимку лебедя ушло полтора часа. Сейчас подранок осмотрен ветеринаром Каэном Даллакяном и чувствует себя хорошо. Ему еще предстоит пройти лечение, но уже весной его вернут к семье на озеро.
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