В Чечне рассказали, как труд облагородил дебошира

Чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров поведал о дальнейшей судьбе дебошира, бросившего банку в человека в московском автобусе.

Турпал Хасиев, 20-летний уроженец чеченского села Автуры, приехал в Москву в поисках работы, но нашел лишь сомнительную славу. Опубликовав в сети ролик, как он в общественном транспорте швыряет пустую банку в сидящего напротив юношу, он вызвал гнев главы республики Рамзана Кадырова, потребовавшего немедленного возвращения дебошира на родину.

Теперь Турпал Хасиев официально работает в организации, занимающейся озеленением и благоустройством чеченской столицы. Джамбулат Умаров охарактеризовал процесс его перевоспитания как «наглядный пример того, как труд облагораживает человека».

«Этот дебошир теперь уже не дебошир, а очень примерный юноша. Он официально устроился на работу. Показал себя на работе как очень ответственный парень, исправился», - отметил Умаров, чье мнение приводит РИА Новости.