Стартовал ежегодный фотоконкурс «МояГринландия»

Стать участниками могут все желающие, независимо от возраста и места проживания, в том числе профессиональные фотографы и любители.

Оргкомитет Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия», организатором и идейным вдохновителем которого является депутат Государственной Думы Олег Валенчук, объявил о начале приема работ на ежегодный фотоконкурс «Моя Гринландия».

Участники могут размещать в социальных сетях свои лучшие фотографии, сделанные на поляне в Башарово во время фестиваля 2018 года, а также на мероприятиях, проходящих в течение всего года в рамках патриотического движения «Гринландия», с хештегами #рентвкиров #моягринландия.

Главная задача участников: передать с помощью фотографии свое понимание и отношение к такому многогранному и яркому событию вятского лета.

Для участия в конкурсе, необходимо:

- стать участником группы: Телеканал РЕН ТВ Киров (Вконтакте);

- сделать у себя репост записи по конкурсу;

- с 4 ноября по 15 июля 2019 года выложить фото на своей странице в соцсетях (ВКонтакте; Facebook; Instagram; Одноклассники.ru) с хэштегами: #рентвкиров#моягринландия;

- указать год съемки и сделать небольшое описание к фотографии (фото могут быть как одиночные, так и семейные, спортивные, музыкальные…).



Конкурс проводится в два этапа. На отборочном этапе проходит народное голосование «лайками» в социальных сетях. Во второй тур проходят 25 фотографий участников, набравших максимальное количество положительных оценок от других пользователей социальных сетей, и 25 фотографий, отобранных оргкомитетом фестиваля «Гринландия». Во втором этапе конкурса фотографии участников, прошедшие в финал, оценивает экспертное жюри.

Победитель фотоконкурса «Моя Гринландия» будет объявлен на сцене фестиваля 21 июля.

Призовой фонд Конкурса:

1 место : сертификат в магазин цифровой электроники на сумму 30.000 руб.

2 место: сертификат в магазин цифровой электроники на сумму 10.000 руб.

3 место: сертификат в магазин цифровой электроники на сумму 5.000 руб.

Кроме того, Телеканал "РЕН ТВ Киров" учредил спецприз. Кому он достанется, определит генератор случайных чисел средитех участников, кто разместил запись о конкурсе на своей страничке.