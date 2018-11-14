Правительство утвердило график повышения тарифов ЖКХ
14 ноября 2018, 10:01 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил график повышения тарифов ЖКХ в 2019 году. Согласно последней информации, индексация будет проводиться в два этапа.
Как сообщается на сайте правительства, с 1 января будущего года тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 1,7 процента, а с 1 июля – еще на 2,4 процента.
Отмечается, что в последние годы тарифы на коммунальные услуги менялись лишь раз в год – летом. Повышение в среднем достигало 4 процентов.
Уточняется также, что цель двухэтапной индексации заключается в том, чтобы общее годовое увеличение тарифов не превысило обычный уровень, несмотря на повышение ставки НДС с 1 января 2019 года.
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