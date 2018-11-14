Депутат считает, что тело Ленина в Мавзолее надо заменить копией

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров выдвинул идею заменить тело Владимира Ленина в Мавзолее копией. По словам политика, у этого шага будут положительные последствия.

Депутат считает, что следует создать особую комиссию для решения вопроса о перезахоронении тела Ленина. Как сообщает утром в среду, 14 ноября, RT, ссылаясь на слова Петрова, вождя революции нужно захоронить и устроить прощальную церемонию. Сделать это предлагается в 2024 году, когда исполнится 100 лет со дня кончины Владимира Ильича.

После этого тело Ленина рекомендуется заменить на восковую копию. Одним из плюсов такого шага станет отсутствие необходимости проведения процедур для поддержания хорошего внешнего вида покойного вождя.