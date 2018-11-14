Америка официально превратила Украину в экспортера запрещенных веществ в Европу

Украина займется экспортом наркотиков в европейские страны. Такая возможность у официального Киева появилась с подачи североамериканской компании C21 Investments Inc. Украинский госнаркоконтроль выдал этому инвестору первую лицензию на импорт продуктов каннабиса. Соответствующий релиз опубликовал сама компания.

«Для нас это значимая возможность построить новую промышленность, создать новые качественные рабочие места и использовать конкурентные преимущества Украины для выхода на рынки ЕС и мировой рынок», — заявил главный исполнительный директор C21 Investments Inc Роберт Чейни, комментируя собственную новость: «Опираясь на прочные отношения с украинским государством и сотрудниками SSUMDC, команда С21 в процессе получения дополнительных лицензий, в том числе для выращивания как пеньки и конопли».

В некоторых странах Европы конопля разрешена официально. Выращенные на Украине наркотики туда и будут экспортироваться.

Справка АН: C21 Investments Inc. Специализируется на культивации каннабиса в США. Компания выращивает продукцию на полях в штате Орегон.