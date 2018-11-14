Россияне назвали самый надежный способ найти работу

Социологи выяснили, как россияне устраиваются на работу чаще всего. По мнению участников опроса, самым лучшим и надежным инструментом при поиске работы остаются личные связи и знакомства.

По данным исследовательского холдинга «Ромир», почти две трети россиян (65%) устраиваются на новую работу, используя личные связи, знакомства, а также контакты через родственников и друзей. Еще четверть россиян (24%) ищут и находят работу через социальные сети. А примерно каждый пятый участник опроса (18%) сообщил, что в поиске вакансии своей мечты доверился рекрутинговым агентствам.

При этом 10% из участников опроса меняли работу в течение последнего года. У 16% опрошенных смена работы произошла в последние три года, а 14% респондентов меняли работу в течение пяти последних лет. А целых 60% россиян вообще не меняли место работы более пяти лет, сообщает URA.ru.