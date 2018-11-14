Синоптики рассказали о погоде в Москве на 14 ноября

Специалисты метеорологической службы поделились прогнозом погоды на сегодня, 14 ноября. В столице ожидается минусовая температура, погода будет облачной с прояснениями, ветреной, но без осадков.

Сегодня в Москве будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Столбики термометров в течение дня будут показывать от -2 до 0 градусов, в ночь температура снизится до -2 - 4 градусов. Синоптики обещают, что ближе к концу недели температура в столичном регионе немного повысится.

Ветер сегодня будет дуть южный, его скорость составит 7 – 12 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы – 754 миллиметра ртутного столба.

По прогнозам метеорологов, после 19 ноября в столичный регион придет настоящая зимняя погода со снегом, пишет «КП».