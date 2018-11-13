Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 13 ноября, в Ростовской области. На 1070-м километре трассы М4 "Дон" столкнулись 13 автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, и один человек пострадал.

12 ноября в Ростовской области похолодало и выпал первый снег. Из-за непогоды в центре Ростова скопились гигантские пробки. По данным ГИБДД, из-за снегопада образовался затор с 1002-го по 1015-й километр трассы "Дон". К утру ограничения движения сняли на этом участке, но ввели для пассажирского транспорта на двух участках региональных дорог. Cнегопад в регионе продолжается, - сообщает РИА Новости.

В сообщении МЧС говорится: "В 13:30 в ОДС ЦУКС МЧС России по РО поступила информация о ДТП на трассе М4-ДОН 1070 км. Аксайский район.

Для ликвидации последствий ДТП от МЧС привлекались 13 человек личного состава, 4 ед. техники".

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области призывает водителей не оставлять транспорт на проезжей части улиц города, чтобы не затруднять работу снегоуборочной техники, а также соблюдать требования правил остановки и стоянки транспортных средств.