Война уйдет с повестки дня. Основной упор будет сделан на восстановлении республики. Об этом корреспонденту АН рассказал инсайдер внутренней политики официального Донецка.

В информационном поле новый тренд политики уже заметен. Сводки с передовой захлебываются в потоке новостей о каких-либо изменениях. ДНР в эпоху Пушилина — это цифровизация органов власти, работа промышленности на полную мощность, облегчение условий работы фермерам и т. п.

На один шаг ближе к настоящему государству, на столько же дальше от народности. Нынешняя власть начинает отгораживаться от жителей.

«Парни, я не ошибаюсь, реально в Донецке стали чаще перекрывать движение?» — спросил корреспондент АН у полицейских, которые патрулировали улицы города. Полицейские подтвердили: «Реально. Перекрывать дороги стали чаще».

В чем смысл перекрытия движения полицейские затруднились ответить. В последние годы в Донецке машин стало больше. Но особых проблем для движения они не создают. Иногда можно попасть на задержки в движении по дороге в пригород Донецка Макеевку. По центру города даже в час пик можно проехать запросто. Проблемы там появляются, когда дороги начинают перекрывать.

На вопрос можно ли угадать в этих перекрытиях улиц внешние признаки того, что власть отгораживается от народа, инсайдер немного помолчал, а потом вспомнил: «Ну, при Бате (Александр Захарченко — прим. АН) бульвар Пушкина не перекрывали».

Пару недель назад проезжую часть по бульвару Пушкина в Донецке действительно перекрыли. В том месте, где раньше можно было свернуть, чтобы выехать к Драмтеатру, движение сейчас перекрыто. С учетом сложной организации дорожного движения в центре Донецке, где постоянно утыкаешься во всевозможные "кирпичи", возможность проезда по бульвару Пушкина облегчала жизнь автомобилистам. Теперь там шлагбаум. Так нынешний официальный Донецк закрыл проезд к местному парламенту.