Женщину, убившую подругу за отказ покормить котенка, осудили на 9 лет колонии
13 ноября 2018, 20:59 [ «Аргументы Недели» ]
В Саратовской области суд города Энгельса приговорил к девяти годам лишения свободы женщину, осужденную за убийство подруги, которая отказалась покормить голодного котенка. Убийство произошло в конце июля.
Женщина, которая ближайшие девять лет в колонии, гостила у своей приятельницы и заметила, что у нее голодный котенок. Она
сделала ей замечание из-за того, что та "мучает голодом" домашних животных, и призвала покормить котенка.
А хозяйка котенка отказала в грубой форме. Тогда гостья, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, схватила нож и набросилась на хозяйку квартиры. Злоумышленница нанесла около 50 ударов потерпевшей. От полученных ран женщина сразу скончалась.
Суд признал женщину виновной по статье "Убийство".
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