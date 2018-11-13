Женщину, убившую подругу за отказ покормить котенка, осудили на 9 лет колонии

В Саратовской области суд города Энгельса приговорил к девяти годам лишения свободы женщину, осужденную за убийство подруги, которая отказалась покормить голодного котенка. Убийство произошло в конце июля.

Женщина, которая ближайшие девять лет в колонии, гостила у своей приятельницы и заметила, что у нее голодный котенок. Она

сделала ей замечание из-за того, что та "мучает голодом" домашних животных, и призвала покормить котенка.

А хозяйка котенка отказала в грубой форме. Тогда гостья, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, схватила нож и набросилась на хозяйку квартиры. Злоумышленница нанесла около 50 ударов потерпевшей. От полученных ран женщина сразу скончалась.

Суд признал женщину виновной по статье "Убийство".