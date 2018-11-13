Жители Новороссийска и Геленджика остались без воды из-за аварии на водоводе

В Новороссийск во вторник, 13 ноября, вечером из-за аварии на магистральном водоводе полностью прекращена подача воды. О прекращении подачи воды на Новороссийск сообщение появилось в группе "Супер новости Новороссийска" в соцсети ВКонтакте.

Водоснабжение города будет ограничено до завершения работ на водоводе. На сайте kubantv.ru уточняется, что авария произошла на магистральном водоводе Троицкого группового водопровода. В связи с этим была полностью прекращена подача воды в Новороссийске, Геленджике, Крымске и Крымском районе: станице Троицкой, хуторах Новотроицком, Черноморском и Веселом, селе Молдаванском, поселке Саук-Дере, станицах Нижнебаканской и Неберджаевской.

Водоснабжение будет ограничено до завершения работ на водоводе. Будет организован подвоз воды во все социально значимые объекты, жителям населенных пунктов.

В муниципалитетах завтра по сокращенному расписанию будут работать детсады и школы.