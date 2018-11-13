"Роскосмос" представил облик космического аппарата с ядерной энергоустановкой

Госкорпорация "Роскосмос" представила концептуальный облик нового космического аппарата с ядерной энергоустановкой. Ролик опубликован на Facebook телестудии госкорпорации. Демонстрация облика нового космического аппарата с ядерной энергоустановкой приурочена к 85-летию Центра имени Келдыша.

Работа над уникальным проектом по созданию транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса ведется в России с 2010 года.

Над двигателем работает предприятие "Роскосмоса" Центр им. Келдыша вместе с подразделениями "Росатома". "Сегодня Центр имени Келдыша работает над развитием космических аппаратов с более мощными двигателями - ядерными установками нового класса для работы которых не нужен солнечный свет и солнечные батареи", - сообщается в аккаунте "Роскосмса" на Facebook.