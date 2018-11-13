В Тбилиси задержан подозреваемый в убийстве следователя Евгении Шишкиной

В Тбилиси задержан подозреваемый в убийстве подмосковного следователя Евгении Шишкиной 28-летнего уроженца Астрахани Ярослава Сумбаева. В ближайшее время задержанного Сумбаева передадут российским правоохранительным органам. Сейчас решается вопрос об экстрадиции.

Сумбаев — главный подозреваемый по делу, которое вела убитая в Подмосковье следователь по особо важным делам Евгения Шишкина. По словам адвоката, защищающего интересы семьи Шишкиной, Сумбаев не только основной подозреваемый по делу, которое она вела, но также является предполагаемым заказчиком убийства следователя.

Евгения Шишкина занималась расследованием дела о создании преступного сообщества, которое получило 17 миллионов рублей на фиктивных возвратах железнодорожных и авиабилетов в 2013–2014 годах.

Следствие считало главным Сумбаева в банде хакеров, которые взламывали почту компаний-агентов по продаже железнодорожных билетов. Проездные документы оформлялись на подставных лиц, потом возвращались в кассы за наличные. Выручку делили между собой.

Дело раскрыла группа СК под руководством Евгении Шишкиной. Женщина была убита 10 октября возле своего дома в подмосковном поселке Архангельское. Незадолго до убийства Шишкина сообщала коллегам об угрозах в свой адрес. Но от госсзащиты следователь отказалась.

Процесс над бандой хакеров начался в Басманном суде через две недели после ее гибели. На скамье подсудимых по делу о фиктивных возвратах билетов уже оказались три человека. Максим Матюшев, Андрей Жданов и Кирилл Кулабухов не признают свою вину.​