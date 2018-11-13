Депутаты проинспектировали, как строятся социальные объекты в Анапе

Вице-спикер кубанского парламента Сергей Алтухов совместно с председателем комитета по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий Сергеем Жиленко по поручению главы ЗСК Юрия Бурлачко осмотрели социальные объекты Анапы, строительство и ремонт которых были инициированы после обращений жителей города.

Депутаты проинспектировали ход работ на объектах, в том числе строительство детсада «Орленок», детских игровых площадок, реконструкцию отделения почтамта. А также посетили анапскую детско-юношескую спортивную школу «Олимп», которая получила в дар от спикера ЗСК автобус.

В центре внимания парламентариев - исполнение органами местного самоуправления положений майского Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и подготовка презентации города-курорта в рамках традиционного Дня муниципального образования в ЗСК.

- Тема важная, направлений много, поэтому мы и собрались в таком расширенном составе, объединив депутатов профильных комитетов ЗСК, органов местного самоуправления, депутатов совета, специалистов городского округа и глав сельских округов, - отметил Сергей Жиленко.

Данные о ходе выполнения положений Указа Президента депутатам представили глава администрации муниципалитета Юрий Поляков, его заместители по курируемым направлениям.

Оценивая работу администрации, депутаты обратили внимание на проблемные моменты. Отмечено снижение объемов работ по строительству в городе с 21,7 млрд. рублей до 7,1 млрд. рублей. По данным мэрии, сокращение обусловлено завершением строительства и вводом в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток».

Заместитель председателя комитета по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Жилищиков обратил внимание на недостаточные темпы работы по обеспечению водоотведения и водоснабжения курорта.

По итогам работы депутатов ЗСК в городе-курорте будут выработаны рекомендации властям для продолжения совместной деятельности по подготовке заседания круглого стола по проблематике муниципалитета.