Психолог: У женщины чувство ответственности сильнее, чем у мужчин

Шведская журналистка Элин Йонссон рассказала об «ослабших» и «искалеченных» мужчинах России. По ее мнению, пока мужчины ничего полезного для семьи не делают, женщины берут весь груз на свои плечи. Журналистка объясняет сложившуюся ситуацию тяжёлой историей: гибелью мужчин во время революции, мировых войн, ГУЛАГа. Об этом сообщает SVT.

«У женщины сильней чувство ответственности за детей, выживание, безопасность, потому что это материнский инстинкт, который встроен в нас, поэтому женщина просто встаёт и делает. Сейчас общая тенденция в стране действительно такая, что женщины намного сильнее мужчин, но не физически, а морально, эмоционально», - заявила психолог. Об этом сообщает НСН.