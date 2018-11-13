Диетолог рассказала об опасных последствиях «министерской диеты»
13 ноября 2018, 17:32 [ «Аргументы Недели» ]
Основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова заявила, что при питании на 3,5 тысячи рублей в месяц у человека может повыситься риск ожирения.
«Ухудшение состояния иммунной системы — это сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, это онкологические заболевания. Ни о каком сохранении здоровья и обеспечение жизнедеятельности при нынешней потребительской корзине речи идти не может», — сообщила диетолог.
По ее мнению, нужно есть больше фруктов и овощей, пишет НСН.
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