Правоохранители в Крыму не приняли взятку в $20 тысяч от задержанного

В Кировском районе житель села Партизаны выращивал и культивировал коноплю. При задержании он хотел откупиться от полиции суммой в 20 тысяч долларов, пишут «Аргументы недели-Крым».

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МВД, на подозреваемого поступила оперативная информация. При обыске его дома и прилегающих территорий сотрудники правоохранительных органов нашли 19 растущих кустов конопли.

Пока правоохранители, сидя в машине, оформляли протокол и сопутствующую документацию, задержанный предложил им взятку. Прямо на сиденье он положил 20 тысяч долларов за «решение вопроса». Хотя нарушителя предупредили о том, что его действия противозаконны, он настоял на передаче денег сотрудникам полиции.

Мужчину привлекли к ответственности за попытку подкупа должностного лица. Уголовное дело по факту дачи крупной взятки завершено и передано в суд. Злоумышленнику грозит тюремный срок от 8 до 15 лет со штрафом.