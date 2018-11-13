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В Рязани открыт обновлённый музей военной автомобильной техники
13 ноября 2018, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]
В Рязани на территории десантного училища, на которой раньше располагался военный автомобильный институт, открыли музей вооружения и военной техники ВДВ. Музей представляет собой комплексный вариант экспозиции: в нём представлены как исторические экспонаты, так и современные образцы вооружения и военной техники, - сообщается на сайте 62info.ru.
В составе музея - экспозиция на открытой площадке и три зала: зал истории автомобильной техники, зал развития средств эвакуации и восстановления вооружения и военной техники. Почти с нуля был создан зал истории развития средств десантирования техники и личного состава ВДВ.
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова 13 ноября отмечает 100-летний юбилей. Свою 100 летнюю историю училище ведет с 1918 г., когда были образованы одни из первых в истории курсов подготовки командиров Красной Армии.
Училище является в своем роде единственной в мире кузницей командирских кадров для Воздушно-десантных войск (ВДВ) и спецназа. В стенах вуза воспитано не одно поколение талантливых командиров и прославленных военачальников, настоящих патриотов своей Родины.
Замминистра обороны РФ генерал-полковник Юрий Садовенко посетил РВВДКУ и лично поздравил военнослужащий, преподавательский состав, курсантов.
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