«Аргументы недели» защитили в Севастополе историческую память Франции

Севастопольские власти взялись за «бомжатник» французского мемориала после публикации АН. Теперь, как обещают, памятник погибшим в Крымской войне французским воинам приведут в нормальный вид. Служба по вопросам похоронного дела обязана обеспечить работы по приведению территории в надлежащее санитарное состояние.

Соответствующее письмо местные власти уже направили в адрес предприятия. Об этом говорится в ответе севастопольского управления охраны объектов культурного наследия.

Поводом для этого стала публикация АН. В ней рассказывалось о состоянии мемориала памяти французским воинам. Он был построен на месте бывшего французского воинского некрополя на деньги Франции. На момент подготовки того репортажа мемориал был крайне запущен. Бомжи устроили на его территории настоящий притон.

Как пояснил корреспонденту АН начальник севастопольского управления охраны объектов культурного наследия Михаил Рязанцев, изначально сооружение было возведено в 1863 году. Вероятно, по этой причине памятник был отнесен к объектам культурного наследия регионального значения. Поэтому всю ответственность за состояние мемориального комплекса взял на себя Севастополь.

Вместе с тем, современный мемориал был открыт в 2004 году в память французским воинам, погибшим в Крымской войне. И тогда Франция была заинтересована в сохранении своей исторической памяти. На открытии присутствовал тогдашний посол официального Парижа Филипп де Сюрмен.

В 2018 году судьба мемориального комплекса памяти французским воинам Франции оказалась не интересной. Как пояснил корреспонденту АН Михаил Рязанцев: «Управление не располагает информацией о планах «французской стороны» в отношение объекта культурного наследия «Мемориал в память погибших в Крымской войне французским воинам».