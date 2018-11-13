В Ангарске пьяный мужчина из ревности сжёг дом сестры своей жены

Как сообщает пресс-служба суда в Ангарске, на два с половиной года был отправлен в колонию-поселение 49-летний мужчина, который поджёг дом сестры своей жены. С женщиной при этом он не проживал.

Как передает Телеинформ, преступление он совершил в пьяном состоянии. Свой поступок он объяснил ревностью.

Также, как пишет ОТР, рано утром в центре Иркутска прорвало трубопровод, поэтому школа, два детских сада и 33 жилых многоквартирных дома остались сегодня без отопления.