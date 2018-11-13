В Мытищах украли 15 гаражей

Как сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД, мужчины с судимостью были задержаны в Подмосковье. Они украли пятнадцать гаражей.

Воры пробирались в гаражные боксы, вскрывая замки с помощью специальных отмычек, как пишет сайт Подмосковье сегодня.

Мужчины арестованы. Им грозит до десяти лет тюрьмы.