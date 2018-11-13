В Мытищах украли 15 гаражей
13 ноября 2018, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД, мужчины с судимостью были задержаны в Подмосковье. Они украли пятнадцать гаражей.
Воры пробирались в гаражные боксы, вскрывая замки с помощью специальных отмычек, как пишет сайт Подмосковье сегодня.
Мужчины арестованы. Им грозит до десяти лет тюрьмы.
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