Стало известно имя уволенной из-за слива служебной переписки чиновницы кабмина

Чиновницей, наказанной за слив рабочей переписки федеральных министерств, оказалась Анастасия Алексеева. Данные Алексеевой уже удалены из базы данных сотрудников правительства.

На прошлой неделе крупнейшие российские информагентства «Интерфакс», «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что из-за передачи СМИ служебной переписки уволили сотрудницу аппарата правительства.

По сведениям информатора, материалы, собранные в отношении уволенной сотрудницы, переданы в правоохранительные органы для дальнейшей оценки и решения вопроса о возбуждении против нее уголовного дела.

Анастасия Алексеева работала в секретариате первого вице-премьера Антона Силуанова, - сообщает РБК.

В прежнем составе правительства Алексеева работала помощником вице-премьера Аркадия Дворковича, который курировал в том числе промышленность, транспорт и ТЭК. До прихода в правительство она была советником департамента социального развития и национальных приоритетов экспертного управления Кремля.

Один из источников РБК уточнил, что претензии к работе экс-чиновницы были связаны с некорректной работой с конфиденциальной информацией и использованием публичных почтовых сервисов для пересылки документов. По его словам, «речь идет не столько об утечках в прессу, сколько об инсайде».