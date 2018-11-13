Улюкаев рассказал о своей жизни в колонии

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, который отбывает наказание в исправительной колонии № 1 в Тверской области, рассказал о своей жизни в заточении. По признанию Улюкаева, он тоскует по родным и близким людям.

Свиданий в колонии ему положено всего три в год. Во встрече с журналистами он отказал, так как предпочитает увидеть своих родных. Комментировать состояние российской экономики экс-министр отказался, сославшись на отсутствие свежей информации, - сообщает News.ru.

Подробно Улюкаев рассказал о работе в библиотеке. Его взяли на эту работу как человека "с большим интеллектом, опытом, потенциалом", - сообщает РБК.

По словам экс-министра, работа интересная. В библиотеке собрано более 15 тысяч книг, в основном художественных. Можно почитать издания русской классики — Чехова, Пушкина, Толстого. В библиотеке колонии неплохо представлена и современная литература 20-го века: Набоков, Платонов, Солженицын, Довлатов, Бродский, Камю, Сартр, Кафка. Заключенные читают не только детективы и фэнтези, но и серьёзные книги серьёзных авторов.

Как известно, Улюкаев занимается йогой. Но в колонии особых условий для этого нет. Но он старается на прогулке выполнять некоторые упражнения.