В Дмитрове из незаконного оборота изъяли восемь тысяч бутылок алкоголя

Как передает пресс-служба областного главка МВД, более восьми тысяч бутылок алкоголя почти на два миллиона рублей изъяли из незаконного оборота в Московской области.

Полицейские нашли склад с крупной партией алкоголя без лицензии, пишет сайт Подмосковье сегодня. «В ходе осмотра помещения правоохранителями обнаружено и изъято более 8 тысяч бутылок алкоголя известных торговых марок на общую сумму около двух миллионов рублей», - рассказали в главке.