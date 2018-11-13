Ученые раскрыли, какой фактор в четыре раза повышает риск заболеть раком

Израильские ученые провели масштабное исследование с участием подростков, юношей и девушек в возрасте от 16 до 19 лет, и определили, что ожирение в подростковом возрасте в четыре раза повышает риск развития рака поджелудочной железы. Ученые раскрыли причины развития примерно трети случаев рака

Научная статья, посвященная исследованию зависимости возникновения онкологии от ожирения, опубликована в журнале Cancer.

Исследователи проанализировали данные медицинских карт с данными медосмотра с 1967 по 2002 года почти 1,8 миллиона пациентов юношеского возраста. И провели сравнительный анализ данных медкарт со случаями заболеваний раком поджелудочной железы за период до конца 2012 года.

Оказалось, ожирение в подростковом возрасте в 3,76 раза увеличивает риск развития рака у мужчин и в 4,07 раза у женщин, - сообщает РИА Новости.

Израильские ученые сделали заключение, что люди, страдавшие ожирением или избыточной массой тела в подростковом возрасте, сильнее рискуют заболеть раком поджелудочной железы во взрослом возрасте.