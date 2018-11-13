//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество 13+

На Донбассе охранник украл 120 миллионов рублей

13 ноября 2018, 15:03 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]

На Донбассе охранник украл 120 миллионов рублей

Донецкая полиция поймала главного фигуранта в деле о краже десяти килограммов ювелирных украшений. Преступление было совершено в местном ЦУМ-е.

Злоумышленником оказался охранник. Он обнес практически весь универмаг, сломал дверцы и забрал драгоценности, которые находились на прилавках. Собрав в пакеты около полтора тысяч украшений, сотрудник охраны сбежал. Украденное похититель разделил на две части и спрятал в разных местах города.

Чтобы запутать следствие, преступник отключил системы безопасности. Это не помешало полиции выйти на след злоумышленника. Поиски заняли не так много времени. Сама кража произошла в ночь на 31 октября: меньше двух недель назад. Уже накануне правоохранительное ведомство сообщило о том, что резонансное преступление раскрыто.

Уголовное дело возбуждено по части четвертой статьи 164 УК ДНР «Кража в особо крупном размере». Ранее сообщалось, что сумма ущерба составила около 120 миллионов рублей.

 

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//В мире

Путин на встрече с президентом Сингапура сказал: "среди друзей и вода - мед"

Путин на встрече с президентом Сингапура сказал: "среди друзей и вода - мед"

Президент РФ Владимир Путин находится с рабочим визитом в Сингапуре. Состоялась встреча российского лидера с президентом Сингапура Халимой Якоб. Путин отметил, что в Сингапуре говорят - "среди друзей и вода — мед".

//В мире

Бывший украинский подполковник сообщил подробности о подготовке терактов в Крыму

Бывший украинский подполковник сообщил подробности о подготовке терактов в Крыму

В СМИ утром появились подробности о подготовке терактов в 2016 году на территории Крыма. Соответствующие данные в рамках допроса предоставил украинский подполковник в отставке Георгий Абдиллаев.

//В мире

В ДНР поведали об отказе ВСУ выполнять план Киева по срыву выборов в Донбассе

В ДНР поведали об отказе ВСУ выполнять план Киева по срыву выборов в Донбассе

Вооруженные силы Украины саботировали план киевского политического и военного руководства по срыву выборов в самопровозглашенной ДНР. Соответствующее заявление на брифинге сделал Эдуард Басурин.

//Новости СМИ2

//В мире

Эрдоган: аудиозапись убийства Хашукджи шокировала сотрудников спецслужб

Эрдоган: аудиозапись убийства Хашукджи шокировала сотрудников спецслужб

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган предоставил аудиозапись убийства журналиста Джамаля Хашукджи сотрудникам разведывательной службы Саудовской Аравии. Политик заявил, что их шокировал этот материал.

//В мире

Пушков посмеялся над возможностью превращения Украины в "европейский Техас"

Пушков посмеялся над возможностью превращения Украины в "европейский Техас"

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков посмеялся над высказыванием министра энергетики США Рика Перри о том, что Украина в будущем может стать "европейским Техасом".

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Общество

Турчак: ЕР отстояла благоустройство небольших населенных пунктов в бюджете-2019

Турчак: ЕР отстояла благоустройство небольших населенных пунктов в бюджете-2019

«Единая Россия» отстояла действующую модель использования регионами федеральных средств на ремонт дворовых территорий, а также на благоустройство населенных пунктов с населением более одной тысячи человек.

//Общество

Ученые раскрыли, какой фактор в четыре раза повышает риск заболеть раком

Ученые раскрыли, какой фактор в четыре раза повышает риск заболеть раком

Израильские ученые провели масштабное исследование с участием подростков в возрасте от 16 до 19 лет, и определили, что ожирение в подростковом возрасте в 4 раза повышает риск развития рака поджелудочной железы.

//Расследования

Следственный комитет возобновил расследование убийства Талькова

Следственный комитет возобновил расследование убийства Талькова

Следователи возобновили расследование загадочного убийства популярного певца и музыканта Игоря Талькова. Об этом сообщается на сайте петербургского главка Следственного комитета.

//Шоу-бизнес

Ксения Стриж: мою личную жизнь изменил "квартирный вопрос"

Ксения Стриж: мою личную жизнь изменил "квартирный вопрос"

Радиоведущая и актриса Ксения Стриж - москвичка. Ксения стала участницей программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" и откровенно поделилась о своей личной жизни, о первом муже.

//Общество

Новый глава Хакасии нашел замену сенатору Валентине Петренко

Новый глава Хакасии нашел замену сенатору Валентине Петренко

Новый глава Хакасии коммунист Валентин Коновалов заменит Валентину Петренко, представляющую республику в Совете Федерации. Петренко стала сенатором в 2001 году.

//Политика

Медведев: РФ может отказаться от участия в форуме в Давосе

Медведев: РФ может отказаться от участия в форуме в Давосе

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, при соблюдении каких условий российская сторона согласится принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

//Новости партнеров

//Общество

Психолог: У женщины чувство ответственности сильнее, чем у мужчин

Психолог: У женщины чувство ответственности сильнее, чем у мужчин

Шведская журналистка Элин Йонссон рассказала об «ослабших» и «искалеченных» мужчинах России. По ее мнению, пока мужчины ничего полезного для семьи не делают, женщины берут весь груз на свои плечи. Журналистка объясняет сложившуюся ситуацию тяжёлой историей: гибелью мужчин во время революции, мировых войн, ГУЛАГа. Об этом сообщает SVT.

//Общество

Диетолог рассказала об опасных последствиях «министерской диеты»

Диетолог рассказала об опасных последствиях «министерской диеты»

Основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова заявила, что при питании на 3,5 тысячи рублей в месяц у человека может повыситься риск ожирения.

//Общество

Правоохранители в Крыму не приняли взятку в $20 тысяч от задержанного

Правоохранители в Крыму не приняли взятку в $20 тысяч от задержанного

В Кировском районе житель села Партизаны выращивал и культивировал коноплю. При задержании он хотел откупиться от полиции суммой в 20 тысяч долларов.

//Хайтек

В Москве покупатели расплатились за смартфон ванной мелочи

В Москве покупатели расплатились за смартфон ванной мелочи

В один из салонов связи, расположенный в российской столице, двое молодых людей накануне принесли ванну, наполненную монетами. Средства должны были пойти на покупку дорогостоящего смартфона.

//Общество

В Рязани открыт обновлённый музей военной автомобильной техники

В Рязани открыт обновлённый музей военной автомобильной техники

В Рязани на территории десантного училища, на которой раньше располагался военный автомобильный институт, открыли музей вооружения и военной техники ВДВ. РВВДКУ 13 ноября отмечает 100-летний юбилей.

//Общество

Сколько заплатят самозанятые?

Сколько заплатят самозанятые?

13 ноября Госдуме РФ состоялось 2-е чтение пакета законопроектов о проведении эксперимента по введению специального налогового режима для самозанятых. В день, когда выходит номер (15 ноября) – 3-е чтение. Возможно, что их принятие станет важнейшим шагом к обелению российской экономики.

//Общество

После выборов на Донбассе youtube запустил рекламу с призывом Порошенко

После выборов на Донбассе youtube запустил рекламу с призывом Порошенко

Эта реклама не высвечивалась ни накануне выборов, ни в день их проведения. Корреспондент АН просматривал различные видео на youtube в предвыборный период. Выборы прошли в воскресенье. На них победили ИО глав народных республик: В Луганске — Л.Пасечник, в Донецке — Д.Пушилин.

//Спорт

Комментатор Орлов: Мамаев и Кокорин получат реальный срок, их "не отмажут"

Комментатор Орлов: Мамаев и Кокорин получат реальный срок, их "не отмажут"

Спортивный комментатор Геннадий Орлов узнал от следователя о том, что футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву присудят реальный тюремный срок. По мнению Орлова, Кокорина и Мамаева "не отмажут".

//Новости СМИ2

//Общество

«Аргументы недели» защитили в Севастополе историческую память Франции

«Аргументы недели» защитили в Севастополе историческую память Франции

Севастопольские власти взялись за «бомжатник» французского мемориала после публикации АН. Теперь памятник погибшим в Крымской войне французским воинам приведут в нормальный вид. Служба по вопросам похоронного дела обязана обеспечить работы по приведению территории в надлежащее санитарное состояние.

//В мире

Три возможные причины новой мировой войны обозначил американский аналитик

Три возможные причины новой мировой войны обозначил американский аналитик

Обозначены три возможные причины начала нового глобального конфликта на Земле. С соответствующим заявлением некоторое время назад выступил Даниэль Эллсберг, военный эксперт из Соединенных Штатов.

//Происшествия

Видео: норвежский фрегат затонул после столкновения с танкером

Видео: норвежский фрегат затонул после столкновения с танкером

Фрегат норвежских ВМС "Хельге Инстад", столкнувшийся на прошлой неделе с танкером "Сола", стремительно погружается под воду из-за лопнувших тросов, которыми он был закреплен у берега.

//В мире

Трамп объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия

Трамп объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия

Президент США Дональд Трамп объявил штат Калифорния, где вторую неделю бушуют лесные пожары, зоной стихийного бедствия. Об этом глава Вашингтона сообщил на своей странице в Twitter.

//Общество

Стало известно имя уволенной из-за слива служебной переписки чиновницы кабмина

Стало известно имя уволенной из-за слива служебной переписки чиновницы кабмина

Чиновницей, наказанной за слив рабочей переписки федеральных министерств, оказалась Анастасия Алексеева. Данные Алексеевой уже удалены из базы данных сотрудников правительства.

//В мире

На Украине нашли союзника в вероятном противостоянии с Россией в Черном море

На Украине нашли союзника в вероятном противостоянии с Россией в Черном море

В случае начала противостояния России и Украины в Черном море на стороне Киева выступит блок НАТО. Это следует из заявления, которое сделал Степан Полторак, глава Минобороны соседнего государства.

//Новости Redtram

//Наука

Эксперты заявляют о новом Конце Света: Луна покидает орбиту Земли

Эксперты заявляют о новом Конце Света: Луна покидает орбиту Земли

Астрофизики убеждены, что грядет апокалипсис. Недавнее столкновение естественного спутника Земли с астероидом приведет в скором времени к гибели всего человечества, считают специалисты.

//Общество

Улюкаев рассказал о своей жизни в колонии

Улюкаев рассказал о своей жизни в колонии

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, который отбывает наказание в исправительной колонии № 1 в Тверской области, рассказал о своей жизни в заточении.

//В мире

Аксенов рассказал о провокациях Украины и влиянии санкций на Крым

Аксенов рассказал о провокациях Украины и влиянии санкций на Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что у жителей республики выработался "иммунитет" к попыткам Украины разжечь на полуострове межнациональную и межрелигиозную рознь.

//Политика

Лукашенко назначил бывшего вице-премьера Семашко послом в РФ

Лукашенко назначил бывшего вице-премьера Семашко послом в РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послом республики в Российской Федерации бывшего вице-премьера страны Владимира Семашко. Соответствующее кадровое решение было принято во вторник.

//Общество

На Донбассе охранник украл 120 миллионов рублей

На Донбассе охранник украл 120 миллионов рублей

Донецкая полиция поймала главного фигуранта в деле о краже десяти килограммов ювелирных украшений. Преступление было совершено в местном ЦУМ-е.

//Общество

В Москве закрывается визовый центр Испании

В Москве закрывается визовый центр Испании

Во вторник, 13 ноября, стало известно, что в Москве закрывается визовый центр Испании. Согласно последней информации, учреждение перестает работать в связи с непредвиденными обстоятельствами.

//Общество

Ученые: Нос защищает организм от бактерий

Ученые: Нос защищает организм от бактерий

Специалисты из американского госпиталя Massachusetts Eye and Ear провели исследование, которое помогло ученым разобраться в том, как с помощью носа люди останавливают проникновение многих опасных инфекций в организм.

//В мире

Израильские ВВС нанесли удар по зданию военной разведки ХАМАС

Израильские ВВС нанесли удар по зданию военной разведки ХАМАС

Армия обороны Израиля опубликовала ролик, демонстрирующий уничтожение объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Ранее, как уже сообщали АН, стороны обменялись ракетными ударами.

//В мире

Стало известно, какую сумму НАТО потратила на вооружение в 2018 году

Стало известно, какую сумму НАТО потратила на вооружение в 2018 году

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, какую сумму альянс потратит на вооружение за 2018 год. Согласно последним данным, речь, в частности, идет о разработках и исследованиях оружия.

//Общество

Названы самые «добрые» города России

Названы самые «добрые» города России

Благодаря опросу, проведенному среди туристов и приуроченному ко Всемирному дню доброты, отмечаемому сегодня, 13 ноября, стали известны самые «душевные» и «добрые» города России.

//Происшествия

Первый этаж детского сада в Екатеринбурге затопило кипятком

Первый этаж детского сада в Екатеринбурге затопило кипятком

В Екатеринбурге первый этаж детского сада затопило кипятком из-за коммунальной аварии. Согласно последней информации, рядом с учреждением также провалился грунт на площади около 50 квадратных метров.

//Армия

Минобороны РФ оценило повреждения авианосца «Адмирал Кузнецов»

Минобороны РФ оценило повреждения авианосца «Адмирал Кузнецов»

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" не получил серьезных повреждений по время инцидента на 82-м судоремонтном заводе. Об этом рассказал заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

//Происшествия

В Подмосковье поезд сбил человека

В Подмосковье поезд сбил человека

Во вторник, 13 ноября, стало известно, что в Подмосковье поезд насмерть сбил мужчину. Согласно последней информации источников и очевидцев аварии, происшествие случилось на станции Нахабино.

//Общество

На Западе признались в наличии на Украине лагерей по подготовке детей-убийц

На Западе признались в наличии на Украине лагерей по подготовке детей-убийц

«Подготовка детей к убийству в украинских националистических лагерях», — с таким заголовком выстрелило крупнейшее международное агентство AssociatedPress. Репортаж об этом лагере был опубликован сразу же после выборов на Донбассе и за короткое время превратился в скандальный.

//live

«Путин умолчал обо всём»

«Путин умолчал обо всём»

«Россия стоит за нарушениями работы системы глобального позиционирования GPS во время учений НАТО», - не исключил глава правительства Финляндии Юха Сипиля. О том, что «часовню тоже мы развалили», размышляет генерал-полковник Анатолий СИТНОВ...

//В мире

С молотка пустят личные вещи легендарного певца Фрэнка Синатры

С молотка пустят личные вещи легендарного певца Фрэнка Синатры

Во вторник, 13 ноября, стало известно, что в начале декабря на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке будут представлены личные вещи легендарного американского певца Фрэнка Синатры и его супруги Барбары.

//В мире

Киев назвал гаранта возвращения сражающегося с Украиной Донбасса в состав страны

Киев назвал гаранта возвращения сражающегося с Украиной Донбасса в состав страны

На Украине рассказали, какая сила гарантирует возвращение территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР под контроль киевских властей. По данному вопросу высказался президент соседнего государства Петр Порошенко.

//В мире

Американский посол: у США есть средства для остановки "Северного потока – 2"

Американский посол: у США есть средства для остановки "Северного потока – 2"

Американский посол при Евросоюзе Гордон Сондленд заявил во вторник, 13 ноября, что США располагают средствами для того, чтобы остановить строительство магистрального газопровода "Северный поток – 2".

//Общество

Поклонская рассказала, чем займется ее супруг после "некрасивого" увольнения

Поклонская рассказала, чем займется ее супруг после "некрасивого" увольнения

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что будет делать ее муж Иван Соловьев после увольнения с должности руководителя рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России.

//В мире

Посол США при ЕС: Вашингтон ждет от Европы новых санкций против России

Посол США при ЕС: Вашингтон ждет от Европы новых санкций против России

Посол Соединенных Штатов Америки при Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что Вашингтон рассчитывает на то, что ЕС в ближайшем будущем введет новые ограничительные меры в отношении Российской Федерации.

//Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев сбросил 40 килограммов

Актер Александр Семчев сбросил 40 килограммов

Известный российский актер Александр Семчев сбросил 40 килограммов. Поклонники считают, что изменения во внешности артиста очень заметны на недавних фотографиях, которые появились в социальной сети.

//Общество

Танец полицейских в Якутии взорвал Сеть

Танец полицейских в Якутии взорвал Сеть

В Якутии полицейские, готовясь отметить свой профессиональный праздник в Амгинском Центре культуры имени Ф.Потапова, сняли ролик-анонс предстоящего мероприятия. Публика требует выступления на бис.

//В мире

Во Франции за текущий год предотвратили шесть терактов

Во Франции за текущий год предотвратили шесть терактов

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер во вторник, 13 ноября, отчитался о борьбе с террористами в стране. По словам чиновника, с начала 2018 года французские спецслужбы смогли предотвратить шесть терактов.

//Общество

Шведская журналистка считает, что российские мужчины «ослабли»

Шведская журналистка считает, что российские мужчины «ослабли»

Шведская журналистка Элин Йонссон опубликовала материал, в котором говорится, что, изучив жизнь семей в РФ, она пришла к выводу: российские мужчины на сегодняшний день «искалечены» и «ослаблены».

//В мире

В НАТО сообщили о проблемах на учениях в Норвегии из-за мороза

В НАТО сообщили о проблемах на учениях в Норвегии из-за мороза

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во вторник, 13 ноября, сообщил, что в рамках крупных военных учений Trident Juncture в Норвегии возникли проблемы из-за мороза.

//В мире

Оглашено имя возможного победителя Порошенко на выборах украинского президента

Оглашено имя возможного победителя Порошенко на выборах украинского президента

Комик Владимир Зеленский имеет очень хорошие шансы победить на выборах президента Украины, которые должны пройти весной следующего года. C таким заявлением выступил киевский журналист Антон Розенвайн.

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры