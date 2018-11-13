На Донбассе охранник украл 120 миллионов рублей
13 ноября 2018, 15:03 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Донецкая полиция поймала главного фигуранта в деле о краже десяти килограммов ювелирных украшений. Преступление было совершено в местном ЦУМ-е.
Злоумышленником оказался охранник. Он обнес практически весь универмаг, сломал дверцы и забрал драгоценности, которые находились на прилавках. Собрав в пакеты около полтора тысяч украшений, сотрудник охраны сбежал. Украденное похититель разделил на две части и спрятал в разных местах города.
Чтобы запутать следствие, преступник отключил системы безопасности. Это не помешало полиции выйти на след злоумышленника. Поиски заняли не так много времени. Сама кража произошла в ночь на 31 октября: меньше двух недель назад. Уже накануне правоохранительное ведомство сообщило о том, что резонансное преступление раскрыто.
Уголовное дело возбуждено по части четвертой статьи 164 УК ДНР «Кража в особо крупном размере». Ранее сообщалось, что сумма ущерба составила около 120 миллионов рублей.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес