Ученые: Нос защищает организм от бактерий
13 ноября 2018, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты из американского госпиталя Massachusetts Eye and Ear провели исследование, которое помогло ученым разобраться в том, как с помощью носа люди останавливают проникновение многих опасных инфекций в организм.
Во время научной работы исследователи выяснили, что в наших дыхательных путях находятся экзосомы — крошечные «мешочки». Они заполнены жидкостью. Об этом пишет Ридус.
"Экзосомы передают защитные антимикробные белки от передней части носа к задней вдоль дыхательных путей, защищая другие клетки от бактерий до их попадания в организм", - рассказали ученые.
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