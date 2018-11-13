Ученые: Нос защищает организм от бактерий

Специалисты из американского госпиталя Massachusetts Eye and Ear провели исследование, которое помогло ученым разобраться в том, как с помощью носа люди останавливают проникновение многих опасных инфекций в организм.

Во время научной работы исследователи выяснили, что в наших дыхательных путях находятся экзосомы — крошечные «мешочки». Они заполнены жидкостью. Об этом пишет Ридус.

"Экзосомы передают защитные антимикробные белки от передней части носа к задней вдоль дыхательных путей, защищая другие клетки от бактерий до их попадания в организм", - рассказали ученые.