Турчак: ЕР отстояла благоустройство небольших населенных пунктов в бюджете-2019
13 ноября 2018, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]
Партия «Единая Россия» смогла отстоять действующую модель использования регионами федеральных средств на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, а также на благоустройство населенных пунктов с населением более одной тысячи человек. Данная модель будет работать и в 2019 году, объявил глава Генсовета политической организации Андрей Турчак.
Как отметил Турчак, вопрос сохранения нынешнего порядка финансирования благоустройства был поднят на состоявшемся в октябре заседании Комиссии по контролю за реализацией Предвыборной программы ЕР. Партии стало известно, что из правил предоставления субсидий предлагается исключить населенные пункты с населением более одной тысячи человек, оставив только города, а финансирование дворовых территорий возложить на муниципалитеты и внебюджетные источники.
«Единая Россия» выступила категорически против принятия подобного решения. Поддержку позиции партии по этому вопросу оказал руководитель правительства страны Дмитрий Медведев. В результате единороссам удалось защитить действующую модель выделения федеральных средств, заявил Андрей Турчак.
Политик добавил, что изменение облика российских городов, благоустройство дворовых и общественных территорий является одним из самых успешных и результативных направлений работы «Единой России». Данная масштабная задача решается в рамках партийного проекта «Городская среда».
Как сообщили в пресс-службе ЕР, объем финансирования из федерального бюджета на благоустройство дворовых и общественных территорий в 2019 году увеличен почти в два раза и составляет 41,2 млрд рублей. За три года на эти цели планируется потратить около 120 млрд рублей.
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