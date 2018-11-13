Турчак: ЕР отстояла благоустройство небольших населенных пунктов в бюджете-2019

Партия «Единая Россия» смогла отстоять действующую модель использования регионами федеральных средств на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, а также на благоустройство населенных пунктов с населением более одной тысячи человек. Данная модель будет работать и в 2019 году, объявил глава Генсовета политической организации Андрей Турчак.

Как отметил Турчак, вопрос сохранения нынешнего порядка финансирования благоустройства был поднят на состоявшемся в октябре заседании Комиссии по контролю за реализацией Предвыборной программы ЕР. Партии стало известно, что из правил предоставления субсидий предлагается исключить населенные пункты с населением более одной тысячи человек, оставив только города, а финансирование дворовых территорий возложить на муниципалитеты и внебюджетные источники.

«Единая Россия» выступила категорически против принятия подобного решения. Поддержку позиции партии по этому вопросу оказал руководитель правительства страны Дмитрий Медведев. В результате единороссам удалось защитить действующую модель выделения федеральных средств, заявил Андрей Турчак.

Политик добавил, что изменение облика российских городов, благоустройство дворовых и общественных территорий является одним из самых успешных и результативных направлений работы «Единой России». Данная масштабная задача решается в рамках партийного проекта «Городская среда».

Как сообщили в пресс-службе ЕР, объем финансирования из федерального бюджета на благоустройство дворовых и общественных территорий в 2019 году увеличен почти в два раза и составляет 41,2 млрд рублей. За три года на эти цели планируется потратить около 120 млрд рублей.