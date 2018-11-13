Названы самые «добрые» города России

Благодаря опросу, проведенному среди туристов и приуроченному ко Всемирному дню доброты, отмечаемому сегодня, 13 ноября, стали известны самые «душевные» и «добрые» города России.

Первое место заняла Северная столица. За Санкт-Петербург проголосовали 32% опрошенных. Там оказались самые радушные владельцы квартир, гостиниц, отелей и хостелов.

На второй строчке расположился Краснодар, отзывчивость и доброту жителей которого оценили 17% респондентов. Третью строчку делят между собой сразу три российских города.

На ней оказались Севастополь, Казань и Петрозаводск, которым было отдано по 10% голосов. В «добрую десятку» также вошли Ялта, Сочи, Екатеринбург, Калининград и Москва.