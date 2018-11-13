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На Западе признались в наличии на Украине лагерей по подготовке детей-убийц
13 ноября 2018, 13:44 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
«Подготовка детей к убийству в украинских националистических лагерях», — с таким заголовком выстрелило крупнейшее международное агентство AssociatedPress. Репортаж об этом лагере был опубликован сразу же после выборов на Донбассе и за короткое время превратился в скандальный. Украинские СМИ попытались сгладить острые углы нейтральными формулировками. Российские журналисты, в свою очередь, уже сделали акцент на самых жестоких деталях.
«Аргументы недели» не являются солдатом информационного фронта. Здесь будет просто перессказ увиденного репортером AssociatedPress.
На фото подростки. Кто в камуфляже, кто в military-джинсах и футболке. В руках автоматы. Инструкторы построили их в штурмовую группу и теперь объясняют: «Не думайте о своей цели, как о человеке». После такой подготовки прошедшие лагерь мальчишки и девчонки стреляют только на поражение.
Это летний лагерь «Характер воли». Его организовали украинские националисты. Сборы, на которых присутствовал корреспондент международного агентства проходили в конце июля этого года под Тернополем. Самому младшему восемь лет. Главная цель обучения: защита Украины от русских и пропаганда националистических идей.
«Мы не наводим оружие на людей», — пытается оправдаться инструктор Юрий Черкашин перед журналистом и тут же оговаривается: «Но мы не считаем сепаратистов, зеленых человечков и московских оккупантов людьми».
Черкашин — ветеран боевых действий. Он воевал на юго-востоке Украины против мятежных республик Донбасса. Был ранен. Теперь уверен, что украинской молодежи нужна прививка национализма, чтобы она сражалась с Россией Владимира Путина.
Рассказывая об этом, журналист международного агентства напомнил о том, что националистов обвиняют в насилии и расизме, и что их поддерживает официальный Киев. Украинское министерство молодежи и спорта выделило около 150 тысяч долларов на финансирование лагерей националистов. Заявленные цели — «национально-патриотическое воспитание». Все это вызвало вопросы у иностранного корреспондента. В ведомстве попытались оправдаться. Пресс-секретарь министерства Наталья Вернигора сообщила журналисту, что деньги распределяет комиссия. Она ищет «признаки ксенофобии и дискриминации, но не анализирует деятельность конкретных групп».
«Признаки ксенофобии и дискриминации» в тренировочном лагере националистов заметил журналист агентства. Он в деталях рассказал о том, как националисты подучивают украинских детей сражаться с кое-какими европейскими ценностях, о которых в приличном обществе неприлично говорить. Извращенное сознание националистов их почему-то приписало «большевикам, которые уже захватили Европу».
Во время перерыва один из подростков играл на гитаре националистический Марш. Инструмент был украшен наклейкой с изображением белых бомб, поражающих мечеть, под девизом «Белая Европа-наша цель». Выпячивать цель «белая Европа» в присутствии европейского журналиста — непростительный прокол: он же про нее расскажет.
А журналист про все это и рассказал толерантной Европе. Рассказ снабдил подробностями о боевой подготовке украинских подростков, которая один в один как у настоящих боевиков. Ночью школьников инструкторы будили взрывами гранат. И дети выскакивали из палаток, едва справляясь с оружием, которое они отчаянно пытались удержать в руках. На протяжении всех сборов, изо дня в день подростки должны были круглосуточно носить тяжеленные автоматы. Одна из девушек даже расплакалась от усталости. Она не выдержала.
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