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Почему психологи мешают усыновлению детей в России?
13 ноября 2018, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]
Приемные родители обратились в Министерство просвещения с коллективным письмом, в котором пожаловались на то, что не получается усыновить детей из-за отрицательных заключений, которые выдали органы опеки.
Так, одной семье отказали в усыновлении детей по следующей причине — недостаточно большая жилплощадь. Об этом сообщает NEWS.ru.
Проблема оказалась решаемой. За несколько месяцев семья надстроила второй этаж. Но еще одна преграда появилась откуда не ждали — психолог вынес отрицательное заключение.
«Мы были в шоке. Она сначала говорила что-то невнятное, что я авторитарная личность. Мне ребёнка-инвалида доверять нельзя, потому что я буду слишком с него требовать. Но я считаю, что с инвалида нужно требовать, конечно, в рамках диагноза, чтобы он вырос самостоятельным. Ещё она сказала, что у меня родился внук и я буду с ним заниматься. Но у нас нет такой необходимости. У сына прекрасная семья, моя помощь не нужна», — рассказала семья.
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