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Танец полицейских в Якутии взорвал Сеть
13 ноября 2018, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]
В Якутии полицейские, готовясь отметить свой профессиональный праздник в Амгинском Центре культуры имени Ф.Потапова, сняли ролик-анонс предстоящего мероприятия. Публика требует выступления на бис.
Видеоролик танцующих полицейских в Якутии был снят для рекламы праздничного шоу-концерта "Две звезды", в районном Центре уже просят повторить собравшее аншлаг мероприятие.
Те, кто не попал на концерт, требуют его повторного проведения, заверяя полицейских: "Будем писать в МВД, чтобы вам разрешили, приказали или заставили".
Кроме того, танцевальный клип приобрел огромную популярность в Сети. За довольно короткое время его посмотрели более 46 тысяч человек (и это только в соцсети Twitter).
Хорошего всем дня!— Сайт МВД России (@mvd_official) 12 ноября 2018 г.
Шуточный ролик, с помощью которого полицейские из Амгинского района Республики Саха (Якутия) пригласили всех желающих на праздничную программу 10 ноября.#полиция #видео #Якутия pic.twitter.com/zhVQeW0yfD
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