Танец полицейских в Якутии взорвал Сеть

В Якутии полицейские, готовясь отметить свой профессиональный праздник в Амгинском Центре культуры имени Ф.Потапова, сняли ролик-анонс предстоящего мероприятия. Публика требует выступления на бис.

Видеоролик танцующих полицейских в Якутии был снят для рекламы праздничного шоу-концерта "Две звезды", в районном Центре уже просят повторить собравшее аншлаг мероприятие.

Те, кто не попал на концерт, требуют его повторного проведения, заверяя полицейских: "Будем писать в МВД, чтобы вам разрешили, приказали или заставили".

Кроме того, танцевальный клип приобрел огромную популярность в Сети. За довольно короткое время его посмотрели более 46 тысяч человек (и это только в соцсети Twitter).