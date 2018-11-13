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ТОП 10 каналов в Telegram
13 ноября 2018, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]
Telegram-каналы уже давно по своему влиянию обошли многие СМИ. Всё прогрессивное человечество подписано на лучшие каналы. Если по каким-то причинам вы этого ещё не сделали, самое время это исправить.
http://tele.click/economika - Самый авторитетный источник информации об экономике и политике. Хочешь быть в курсе того, что происходит в мире сегодня и понять, что будет завтра?
http://tele.click/themarfa - Полезные ссылки на приложения, скидки на платные и нужные программы. Интересные сервисы и сайты для любителей гаджетов.
http://tele.click/digital_bdsm - Тренды рекламного рынка, точные цифры, интересные факты и много другое на одном из первых каналов в телеграм про маркетинг.
http://tele.click/oooavirta - Топовый канал про налоги и бизнес. Здесь как законно снизить налоги, как вывести деньги, как не попасть на проверку налоговиков. Нас читает более 50 тысяч человек, присоединяйся и ты!
https://tele.click/excel_everyday - Настоящие профессионалы пишут простым языком о сложных таблицах Excel. Дают готовые инструменты, которые можно качать бесплатно.
http://tele.click/CatalogTelegram - Каталог чатов, каналов и ботов в Telegram - структурированный каталог, в котором вы легко найдете все, что может вас заинтересовать
http://tele.click/finoman - авторский канал с полезными лайфхаками и советами для роста дохода. Подпишитесь и обязательно найдёте для себя интересную информацию по личным финансам и инвестициям.
http://tele.click/financialmotivation - авторский канал, который поможет повысить твою финансовую грамотность. Здесь тебя научат экономить, копить, а так же грамотно вкладывать денежные средства и приумножать свой капитал.
http://tele.click/nsmag - Самый популярный и интересный канал среди всех официальных СМИ в Telegram. И это по науке! За счет чего? Рассказывают интересно и доступно, это не та скучная наука к которой мы все привыкли.
http://tele.click/icotoday - Старейший и самый авторитетный канал про ICO проекты. Все, что вам нужно знать о криптовалюте и ICO.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
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