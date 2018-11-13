Синоптики сообщили, когда в Москве образуется снежный покров

В столичном метеобюро рассказали, когда в Москве образуется снежный покров. Согласно последней информации, ранее метеорологи прогнозировали гололедицу и снег уже в конце текущей недели.

Специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что в выходные может выпасть снег, однако он не покроет тротуары. Как сообщает утром во вторник, 14 ноября, РИА "Новости", ссылаясь на данные экспертов, существенных осадков ни на этой, ни на грядущей неделе не ожидается.

Синоптики полагают, что в 2018 году полноценный снежный покров на московских улицах образуется не раньше последних чисел ноября.