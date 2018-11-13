Забавный инцидент произошел во Владивостоке. Согласно последней информации источников, несколько мужчин "прикинулись автобусом", чтобы пересечь Золотой мост, по которому запрещено движение пешеходов.

В сети появились кадры, на которых видно, как молодые мужчины идут по дороге и держат в руках макет желтого автобуса. В какой-то момент охранник остановил шутников, после чего они "развернулись" и "поехали" в другую сторону, передает во вторник портал "Вести".

Отметим, что Золотой мост был открыт в городе в 2012 году. Изначально он не был предназначен для пешеходов, однако на некоторое время гражданам позволили ходить по конструкции, а не ездить на автомобиле. Впоследствии в целях безопасности это действие было запрещено, сообщает "РГ".