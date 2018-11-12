В сети опубликовано видео - откровения женщины‐капитана ФСИН, избитой коллегами

В сети опубликовано видео - откровения женщины‐капитана ФСИН, избитой руководителем. Екатерина Шакурова, служащая во ФСИН в Челябинской области, обратилась в Ассоциацию адвокатов России за права человека после того, как подверглась неоднократным избиениям со стороны руководства.

Женщина записала видеообращение на имя главы СКР Александра Бастрыкина и директора ФСИН Геннадия Корниенко, которое опубликовано на YouTube-канале «Права человека». В ассоциации сообщили, что капитан ФСИН Екатерина Шакурова подверглась избиениям со стороны коллег-мужчин в 2016 году. Тогда мать двоих детей незаконно уволили и не выплачивали зарплату. Два года назад ее восстановили в должности. Но это было не единственный раз.

Сейчас женщина восстанавливается на работе во ФСИН в третий раз, - сообщает телеканал "360". При этом каждое ее появление на рабочем месте сопровождалось избиением и недопуском к несению службы. По ее словам, против избивавших заводили уголовное дело по факту побоев. Но закрывали из-за отсутствия состава преступления.

По данным РИА ФАН, Шакурова предоставила все доказательства, в том числе расшифровку аудиозаписи, которую она сделала на свой телефон во время избиения. Ее коллеги дали признательные показания.

Сейчас Шакурова просит разобраться в ситуации с незаконным увольнением, допустить ее до несения службы и наказать обидчиков.