Видео, как пилот посадил самолёт в условиях нулевой видимости из-за тумана

Видео, как пилот посадил самолёт в условиях нулевой видимости из-за плотного тумана, опубликовано на youtube. Посадку авиалайнера в аэропорту Минска, когда взлетно-посадочная полоса стала просматриваться примерно за 20 секунд до приземления, сняли из кабины пилота.

В конце прошлой недели в окрестностях Минска наблюдался густой туман. По данным РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта Минск, из-за погодных условий был изменен график приема самолетов.

На запечатленных кадрах видно, как самолет пролетает сквозь плотный слой облаков. После снижения воздушное судно оказалось в густом тумане на высоте менее 500 метров над землей и в тот момент пилоты вообще не могли рассмотреть ВПП.

"При такой погоде можно и садиться", — написал пилот самолета в Instagram.