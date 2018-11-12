Видео, как пилот посадил самолёт в условиях нулевой видимости из-за тумана
12 ноября 2018, 21:38 [ «Аргументы Недели» ]
Видео, как пилот посадил самолёт в условиях нулевой видимости из-за плотного тумана, опубликовано на youtube. Посадку авиалайнера в аэропорту Минска, когда взлетно-посадочная полоса стала просматриваться примерно за 20 секунд до приземления, сняли из кабины пилота.
В конце прошлой недели в окрестностях Минска наблюдался густой туман. По данным РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта Минск, из-за погодных условий был изменен график приема самолетов.
На запечатленных кадрах видно, как самолет пролетает сквозь плотный слой облаков. После снижения воздушное судно оказалось в густом тумане на высоте менее 500 метров над землей и в тот момент пилоты вообще не могли рассмотреть ВПП.
"При такой погоде можно и садиться", — написал пилот самолета в Instagram.
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