Эксперты посоветовали, до какого возраста кормить ребенка грудью

Эксперты ВОЗ бьют тревогу из-за того, что женщины в развитых странах отказываются кормить своих маленьких детей грудью. Медики утверждают, что никакие заменители грудного молока не могут заменить его для новорожденных малышей.

Глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями доктор Жоао Бреда предупредил, что если не обеспечить детей грудного возраста материнским молоком - наилучшим возможным питанием в решающие первые месяцы их жизни - это грозит негативными последствиями для человека во взрослом возрасте, - сообщается на сайте rg.ru.

Как подчеркивают эксперты, "грудное молоко защищает ребенка от риска последующего развития ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний", служит мощным средством профилактики от аллергии и пищевой непереносимости. По утверждению медиков, грудное вскармливание "делает детей более здоровыми и счастливыми", способствует интеллектуальному развитию и психологическому благополучию ребенка.

ВОЗ провела в Москве международную конференцию с участием представителей 18 стран Европы.

Медики перечислили пользу кормления грудью детей.

1. Это лучший метод кормления новорожденного до шести месяцев.

2. Впервые нужно приложить ребенка к груди уже через час после родов - это помогает матери быстрее восстановиться и защищает младенца.

3. Продолжительность кормления грудью может и должна доходить до двух лет ребенка и даже более. Эксперты ВОЗ обосновывают пользу кормления ребенка грудным молоком и для матери, как профилактики рака молочной железы.