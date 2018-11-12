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Эксперты посоветовали, до какого возраста кормить ребенка грудью
12 ноября 2018, 20:46 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты ВОЗ бьют тревогу из-за того, что женщины в развитых странах отказываются кормить своих маленьких детей грудью. Медики утверждают, что никакие заменители грудного молока не могут заменить его для новорожденных малышей.
Глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями доктор Жоао Бреда предупредил, что если не обеспечить детей грудного возраста материнским молоком - наилучшим возможным питанием в решающие первые месяцы их жизни - это грозит негативными последствиями для человека во взрослом возрасте, - сообщается на сайте rg.ru.
Как подчеркивают эксперты, "грудное молоко защищает ребенка от риска последующего развития ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний", служит мощным средством профилактики от аллергии и пищевой непереносимости. По утверждению медиков, грудное вскармливание "делает детей более здоровыми и счастливыми", способствует интеллектуальному развитию и психологическому благополучию ребенка.
ВОЗ провела в Москве международную конференцию с участием представителей 18 стран Европы.
Медики перечислили пользу кормления грудью детей.
1. Это лучший метод кормления новорожденного до шести месяцев.
2. Впервые нужно приложить ребенка к груди уже через час после родов - это помогает матери быстрее восстановиться и защищает младенца.
3. Продолжительность кормления грудью может и должна доходить до двух лет ребенка и даже более. Эксперты ВОЗ обосновывают пользу кормления ребенка грудным молоком и для матери, как профилактики рака молочной железы.
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